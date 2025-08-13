Luis Humberto Fernández anuncia iniciativa para privilegiar la austeridad gubernamental, reitera la inviabilidad del proyecto "Sistema El Batán"

“Es de la mayor conveniencia para todas y todos, una política de eficiencia y reducción de gastos en la administración pública”, afirmó el Diputado Federal de Morena por Querétaro, Luis Humberto Fernández Fuentes.

En conferencia de prensa, anunció que en los próximos días, a nivel local, se propondrá un paquete de iniciativas de Ley para la Austeridad, Buen Gobierno y Reducción de Costos, ya que últimamente se ha hablado de la necesidad de concesiones, derivado de la falta de recursos, pero en muchísimos casos se ha demostrado que estas no acreditan sus beneficios.

Luis Humberto Fernández indicó que entre las medidas que se proponen destacan la revisión de contratos y concesiones para renegociar o cancelar aquellos con sobrecostos o irregularidades; reducción de salarios de altos mandos, con el objetivo de que ninguna persona servidora pública perciba más que la Presidenta de la República; así como priorizar la contratación de empresas queretanas, para estar en igualdad de condiciones, entre muchas otras acciones, que se deberán reflejar en el próximo presupuesto del estado.

Noticias Relacionadas Luis Humberto Fernández Fuentes asistie a la sesión del Consejo Nacional de Morena

Propuestas

En otro orden de ideas, el Legislador Federal, junto con los Diputados Locales, Sully Mauricio, Ulises Gómez de la Rosa, Sinuhé Piedragil y Homero Barrera, confirmó lo que ya se había reiterado en días y semanas anteriores, que no darán su apoyo al proyecto "Sistema El Batán”, toda vez que carece de los elementos técnicos suficientes para solventar su viabilidad, luego de un análisis profundo al documento presentado por el Ejecutivo estatal.

Se propone reducción de salarios de altos mandos, con el objetivo de que ninguna persona servidora pública perciba más que la Presidenta de la República. Foto: Cortesía

Agregó que su oposición al proyecto “no es un no ideológico, es porque el proyecto no resuelve, porque lo que se presentó es una propuesta para la autorización para la firma de un contrato, nunca se presentó una solución para el problema del agua”.

Por último, Fernández Fuentes fue contundente al señalar que dicho proyecto estatal no es ni será avalado por los legisladores que lo acompañaron; “por nuestra parte, estamos preparando una propuesta que sí sea viable, económica y técnicamente, que brinde una solución efectiva a la problemática del agua en Querétaro”.