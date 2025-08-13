Gabinete de Seguridad informa acciones relevantes del martes 12 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 12 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIAPAS:

En Cintalapa y Jiquipilas, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal” ejecutaron seis órdenes técnicas de investigación, detuvieron a cuatro personas, asegurándoles dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 32 cartuchos, 10 equinos, un jaguar, cinco vehículos, una motocicleta, una cuatrimoto y seis inmuebles.

Foto: Especial

GUANAJUATO:

En Purísima del Rincón, elementos de la Policía Municipal, al atender una denuncia, detuvieron a dos personas, aseguraron un arma de fuego, diversas dosis de droga y cartuchos.

MICHOACÁN:

En Buenavista, con trabajos de inteligencia, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado y Subsecretaría de Investigación Especializada del Estado de Michoacán aseguraron en el interior de un inmueble tres armas largas, 19 cargadores, 860 cartuchos, 696 dosis de marihuana, 206 cigarrillos con marihuana y cuatro chalecos tácticos.

Foto: Especial

SINALOA:

En Culiacán , en la colonia Lomas de la Rodriguera, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a seis personas, aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, cargadores, cartuchos y dos vehículos.

, en la colonia Lomas de la Rodriguera, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a seis personas, aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, cargadores, cartuchos y dos vehículos. También en Culiacán, con trabajos de inteligencia, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos inmuebles, detuvieron a tres hombres, aseguraron siete armas largas, cinco armas cortas, 12 cargadores, 500 cartuchos, tres granadas, dos lanzagranadas, 412 pastillas de fentanilo, además de cinco vehículos.

El costo de la droga asegurada es de 366,400 pesos.

En Navolato , elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro armas largas, 443 cartuchos,16 cargadores, equipo táctico, ponchallantas, diversas dosis de droga y un vehículo con reporte de robo.

, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro armas largas, 443 cartuchos,16 cargadores, equipo táctico, ponchallantas, diversas dosis de droga y un vehículo con reporte de robo. En Culiacán, personal del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia detuvo a dos personas, asegurándoles un arma corta, un cargador, 14 cartuchos, cuatro teléfonos celulares y un vehículo.

Foto: Especial

SONORA:

En San Luis Río Colorado, elementos de GN y Ejército Mexicano, al realizar una inspección a un tractocamión procedente de Culiacán y con destino a Tijuana, detuvieron a un sujeto que transportaba 838 kilos y 740 litros de metanfetamina en bidones de refresco, que contenían un doble fondo con arena.

El costo de la droga asegurada es de 425 millones de pesos.

Foto: Especial

VERACRUZ:

En Veracruz, en el recinto portuario, elementos de Semar y Aduanas, durante una inspección con equipos de rayos X, localizaron marihuana en el interior de un congelador tipo cofre con destino a República Dominicana.

Foto: Especial

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En los municipios de Cosalá y Culiacán, Sinaloa, en los poblados El Sabino, Los Pericos, El Agua Zarca, El Bichi de Arriba, La Mora y San Francisco de Tacuichamona, elementos del Ejército Mexicano localizaron seis áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, donde aseguraron 19,440 litros y 1,480 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 428 millones de pesos.