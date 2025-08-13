Cómo certificar tu agencia digital y entrar al radar de grandes marcas

En un ecosistema saturado de agencias digitales, donde cualquiera puede abrir una cuenta y lanzar una campaña, el verdadero diferenciador está en la profesionalización. Hoy existen más de 4,000 agencias de marketing en México, pero solo 12 forman parte del selecto grupo que cuenta con la certificación Agency Advantage Program de TikTok.

Este programa es mucho más que un distintivo: es una ruta clara hacia la madurez operativa, el reconocimiento oficial y el acceso a recursos avanzados para la gestión de campañas en una de las plataformas con mayor crecimiento global.

¿Qué es el Agency Advantage Program?

Es un programa de fidelidad escalonado dirigido a agencias del ecosistema de pequeñas y medianas empresas. Su estructura por niveles permite medir el avance y la consistencia de cada agencia dentro de TikTok. Sus objetivos principales:

Fomentar la inversión publicitaria

Estimular la captación de nuevos clientes

Consolidar la relación con los clientes actuales

Muchas agencias trabajan con las cuentas de sus clientes de forma aislada. Foto: TikTok

El programa reconoce cuatro niveles de membresía, cada uno con sus propios criterios de elegibilidad:

Member: estar activo en el Centro de Negocios de Agencias de TikTok

Silver: mínimo 2 anunciantes con gasto recurrente

Gold: mínimo 4 anunciantes con gasto recurrente

Platinum: mínimo 5 anunciantes con gasto recurrente

Todos los niveles requieren que la agencia esté activa en el Centro de Negocios para Agencias de TikTok. A mayor nivel, mayores beneficios: acceso prioritario a soporte estratégico, recursos educativos exclusivos, visibilidad dentro de TikTok for Business, herramientas avanzadas, funcionalidades beta y hasta la posibilidad de ser reconocido como TikTok Marketing Partner a nivel global.

¿Cómo accede una agencia a esta certificación?

TikTok evalúa el comportamiento y la gestión de la agencia durante tres meses. Para iniciar ese camino, es fundamental estructurar correctamente la operación en la plataforma. Aquí te explicamos el paso a paso:

Centraliza tus cuentas en el Centro de Negocios para Agencias

Muchas agencias trabajan con las cuentas de sus clientes de forma aislada. TikTok valora la integración operativa. Tener tu Business Center conectado a tus clientes, es la base para que TikTok comience a visibilizar tu desempeño.

Desarrolla estrategias claras con los diferentes tipos de anuncios TikTok ofrece una variedad de formatos, cada uno con objetivos específicos:

Top View: Aparece al abrir la app; el equivalente a una portada de revista. Infeed Ads: Anuncios que se muestran entre videos del feed. Spark Ads: Promoción de contenido orgánico (propio o de creadores). Branded Content: Colaboraciones con influencers etiquetadas como publicidad. Branded Hashtag Challenge: Retos virales patrocinados. Branded Effects: Filtros o efectos personalizados. Collection Ads: Anuncios con catálogos de productos integrados. Lead Generation Ads: Anuncios con formularios para captación de leads.

Sigue el proceso de evaluación de TikTok

Una vez que tus cuentas están centralizadas y activas las campañas, TikTok monitorea tu desempeño durante tres meses. Si cumples con los estándares, el siguiente paso es que el equipo que opera las campañas también sea evaluado y aprobado por la plataforma.

Superadas ambas etapas, puedes ingresar al programa y escalar de nivel según tu consistencia y volumen operativo. Cada nivel que alcanzas te abre nuevas puertas dentro del ecosistema publicitario de TikTok.

Creemos que el crecimiento del marketing digital no solo se mide en seguidores, sino en capacidad de ejecución y excelencia operativa. Profesionalizarse ya no es opcional: es la única vía para destacar en un entorno tan competitivo.

En Smile Pill, apostamos por la formación continua, la adopción de herramientas avanzadas y el compromiso con una industria que se transforma día a día. Hoy somos parte del programa Agency Advantage de TikTok, y sabemos que si nosotros lo logramos, muchas otras agencias también pueden hacerlo.