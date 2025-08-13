Caen dos detenidos y aseguran más de mil dosis de droga durante cateos en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN), ejecutaron dos órdenes de cateo en dos inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde aseguraron más de mil dosis de aparente cocaína y marihuana.

La acción policial se llevó a cabo como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas, las cuales señalaban dos inmuebles que posiblemente se utilizaban para actividades relacionadas al narcomenudeo en las mencionadas alcaldías.

Los datos de prueba obtenidos a través de distintas técnicas de inteligencia, recorridos de reconocimiento y entrevistas ciudadanas, fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir en los dos domicilios.

Foto: SSC

Por ello, los oficiales implementaron un despliegue operativo en la calle Siberia, de la colonia Pensador Mexicano, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde aseguraron 562 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 200 gramos de aparente marihuana y un teléfono celular, además detuvieron a una mujer de 41 años de edad.

La segunda intervención ocurrió en la calle Pasaje Allende, de la colonia Centro, en el cual, el personal operativo detuvo un hombre de 35 años de edad, asimismo aseguró 467 dosis de una sustancia en polvo parecida a la cocaína, una báscula gramera y un teléfono celular.

A los detenidos, los policías les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso y definirá su situación jurídica, en tanto, los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial.

Foto: SSC

Cabe destacar que en dichas acciones se actuó sin uso de violencia, en estricto apego al protocolo de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos.

Así también, de acuerdo con un cruce de información se supo que ambos detenidos, al parecer, se encuentran relacionados con una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión, homicidios, entre otros delitos que opera principalmente en las zonas centro y norte de la ciudad de México. Asimismo, el pasado 5 de julio se detuvo a un hombre, posiblemente líder de dicha célula delictiva.

La SSC y la FGJ siguen con el trabajo coordinado para dar continuidad a la estrategia de combate contra el narcomenudeo, instruida por la Jefa de Gobierno, para construir una ciudad más segura, justa y en paz para todas y todos los habitantes de la Ciudad de México.