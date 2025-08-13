Andrés Valencia: A los 13, arte sin reglas

Con 13 años —casi 14 en octubre—, Andrés Valencia no sólo pinta, sino que crea su propia versión del mundo. Nacido en 2010 en San Diego, California, en el seno de una familia con raíces mexicanas por parte de sus abuelos, creció rodeado de música, arte y conversaciones sobre creatividad. Desde su estudio en San Diego, flanqueado por lienzos y pigmentos, se revela como un joven cuya mirada ya ha dejado huella en escenarios internacionales como Art Miami, Nueva York y Palm Beach. Pero más allá del asombro que provoca su precoz talento, lo que verdaderamente lo define es una convicción tan pura como radical: “el arte no tiene reglas”.

Bajo esa premisa nace Painting Without Rules, su primer libro, publicado por DK (Penguin Random House), que reúne cien de sus obras más representativas, conversaciones íntimas y una introducción escrita por Eugenio López, director del Museo Jumex. El volumen, gestado durante casi dos años, es también una bitácora emocional, ya que la portada, ilustrada por el propio Andrés, constituye un gesto que reafirma su autenticidad creativa.

“Pinto cuando quiero”, afirma con serenidad y sin pretensiones, como quien ha comprendido que el arte es, ante todo, libertad. Sin embargo, su camino ha estado lejos de ser ligero. Comenzó a pintar a los cinco años y, a los diez, se convirtió en el artista más joven en exponer en Art Miami, donde vendió todas sus obras. Desde entonces, sus lienzos han llegado a colecciones privadas de personalidades como Channing Tatum y Diane Keaton. Aun así, dice, la fama no le ha robado la capacidad de asombro.

“No me preocupa ser famoso, me gusta pintar y eso es todo”, comenta con amabilidad, aunque apurado por concluir la entrevista y salir a jugar con sus amigos.

Agrega: “El arte mejora el mundo porque nos permite expresar lo que sentimos sin palabras. Despierta empatía y creatividad, y eso siempre suma. Eso es lo que realmente me importa”.

Por otro lado, adelanta que su primera gran exposición en México está programada para finales de 2026, en el Museo Jumex. Se trata, en sus palabras, de una retrospectiva que reunirá obras realizadas a lo largo de ocho años. “Es un gesto casi autobiográfico que da testimonio de su evolución artística y de una sensibilidad en constante transformación”, comenta su padre.

Sobre la relación con el Museo Jumex, su papá, Guadalupe Valencia, explica que esta surgió gracias a la intervención de Pepe Bastón y Eva Longoria, quienes facilitaron el encuentro entre Andrés y Eugenio López. Este último no sólo viajó para conocer al joven artista, sino que adquirió algunas de sus obras y propuso la realización de la muestra retrospectiva.

“Hay obras que pinté desde los cinco años hasta ahora, pero también estoy trabajando en piezas especiales para esta exposición: toros, retratos, seres que habitan entre el color y la intuición”, revela Andrés, quien nunca ha seguido un programa académico de arte y se formó explorando por impulso el cubismo, inspirado en maestros como Picasso, George Condo, Basquiat y Modigliani.

Al mismo tiempo, se prepara otra colaboración histórica con Mourlot Editions, el mítico taller parisino que imprimió litografías para Picasso, Miró y Matisse. Este mes presentará una edición limitada de 150 obras firmadas por “el joven prodigio”, como algunos le llaman. El anuncio oficial será el 14 de agosto, pero para él, el gesto ya está cargado de significado.

“Estoy muy orgulloso. No soy Picasso. Soy otro artista”, recalca Andrés, que actualmente explora el realismo bajo la guía de una profesora privada, sin abandonar su predilección por trabajar con acrílicos, óleo en barra y ceras pastel al óleo.

“El parecido con ciertos maestros fue advertido por otros, no por él. Hoy, en una nueva etapa, explora el realismo bajo la guía de una profesora privada. La evolución sigue su propio ritmo, sin atajos ni ansiedad”, añade su padre.

Además de su talento, Andrés está comprometido con el mundo que lo rodea. Junto con sus padres, ha donado más de 1.3 millones de dólares a fundaciones benéficas. Una de sus obras más recientes —inspirada en la guerra en Ucrania— fue subastada para recaudar fondos.

“Desde pequeño hablamos con él sobre la importancia de ayudar”, explica Guadalupe. “Su arte, entonces, no solo se contempla: también actúa”.

Consciente de su alcance, el joven sueña con algo más que museos o libros. Sueña con tocar otras vidas. “Puedes hacer todo en tu vida”, dice, no como un lema, sino como un destino.

“No sé qué espero del arte, sólo habito en ella algunos días o algunas veces y me gusta, me hace sentir bien”, expresa.

Por último, anima a las infancias, sin importar lo que les guste hacer, a realizar aquello que les haga sentir bien.

-Comenzó a pintar cuando tenía cinco años.

-Aunque no cuenta con educación formal en arte, se inclina por el cubismo como su principal forma de expresión.

-Admira a Picasso, George Condo, Basquiat y Modigliani.

-Trabaja con acrílicos, óleo en barra y ceras pastel al óleo, pintando a menudo varios lienzos de forma simultánea.

-Ha recibido elogios y cobertura en medios internacionales como Architectural Digest y Forbes, que destacan su talento único y precoz.

-La versión en español de Painting Without Rules podría publicarse este año en América Latina.

