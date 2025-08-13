Aleida Alavez: en Iztapalapa se ejecutan acciones y programas sociales en la construcción de una sociedad más igualitaria

La alcaldía Iztapalapa se ha concentrado en diseñar y ejecutar acciones y programas sociales, especialmente pensados para abonar en la construcción de una sociedad más igualitaria y más respetuosa, en la que siempre se pone por delante a los grupos que merecen una atención prioritaria, aseveró la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz en la segunda Entrega de Apoyos Técnicos y en Especie, y la primera del programa “Capacitares”.

Uno de los ejes principales de actuación de esta administración, dejó en claro, ha sido procurar y promover el bienestar de la población, porque esa es una de las prioridades de esta Cuarta Transformación.

El bienestar de toda la población en general a través de programas sociales, de programas de prevención de la violencia, de intervención en mediación, del mejoramiento de los servicios urbanos y de habilitación de mejores espacios públicos que puedan disfrutar todas y todos ustedes", acotó la alcaldesa. Noticias Relacionadas Las lluvias no dejaron inundaciones en la alcaldía Iztapalapa: Aleida Alavez

Aleida Alavez muestra a legisladoras y legislador colombiano el talento de las y los productores de carnitas

Hizo hincapié en que ello implica que esta administración siempre piense, primero, en las personas que por razones diversas se encuentran en una condición de mayor desigualdad, como lo son por ejemplo: las personas con discapacidad y aquellas que necesitan de una asistencia técnica para poder movilizarse todos los días.

Ese, apuntó la mandataria iztapalapense, es el objetivo de la acción social que hoy estamos entregando, el poder abonar a reducir esas condiciones de desigualdad que siguen presentes en nuestra sociedad.

“Porque cuando hablamos de igualdad no sólo pensamos en el respeto al valor de las diferencias entre todas y todos, sino también en la reducción de las condiciones de desigualdad que siguen presentes en nuestras comunidades”, sostuvo, e indicó que con esta acción social se va a beneficiar a más de 150 personas con la entrega de sillas de ruedas, bastones, muletas, aparatos auditivos, lentes graduados y andaderas.

Se hizo entrega de 217 apoyos a personas que viven con alguna discapacidad y que forman parte del programa “Capacitares” / FOTO: Alcaldía Iztapalapa

Capacitares busca brindar formación para el trabajo

Aunado a ello, también se hizo entrega de 217 apoyos a igual número de personas que viven con alguna discapacidad y que forman parte del programa “Capacitares”, con lo que se garantiza el derecho a la movilidad y a la accesibilidad de las personas que necesitan de algún apoyo técnico para su desplazamiento.

Este este contexto, recordó que este programa busca brindar formación para el trabajo, capacitación para la prestación de servicios, así como un acompañamiento para insertarse en el mercado laboral a todas las personas que tienen alguna discapacidad y que históricamente no habían tenido estas oportunidades.

Se les entregará un apoyo económico, para que puedan continuar con estos procesos de formación y como una forma simbólica de compensación económica por las condiciones de desigualdad estructural que siguen enfrentando diariamente y que debemos de erradicar en el corto plazo”, explicó la edil de Iztapalapa.

Tras agradecer a todas y todos que confían en esta administración, el participar en estos programas, el seguir siendo parte activa de nuestra comunidad, y en especial a quienes que con su resiliencia y fortaleza nos sigan impulsando y acompañando en este proceso de transformación profunda de nuestras querida Iztapalapa, de la Ciudad de México y de todo el país, hizo entrega simbólica de los apoyos en técnicos y en especie.