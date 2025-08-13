Alan Carvajal: sobra corazón

Cuando a Alan Carvajal le avisaron que podía ser futbolista de Chivas, ya le habían cortado una pierna. Un accidente le transformó el cuerpo, pero no el sueño de jugar. Pudo hacerlo para la Selección Mexicana de amputados, una potencia mundial, en un entorno sin apoyos.

En la cancha de 60 metros de largo se escucha el choque de los bastones en jugadas divididas, cuando los siete elementos por equipo (seis y el portero) buscan la pelota. Hay barridas, paredes, paradones y chilenas. Lo que falta, lo sustituyen con el corazón.

México gana la Copa Oro 2025. Quien levanta el trofeo es el capitán Abelardo Rangel, quien a los 17 años, en la carretera de Monterrey a Coahuila para jugar un partido, un tráiler impactó la camioneta en la que iba su equipo. Dos murieron. Abe, perdió la pierna izquierda.

“Una amputación es un proceso muy difícil. Hay quienes no se levantan de eso. Yo he sido bendecido con salud y familia. Uno reniega y pide explicaciones. Lo más difícil, pero lo más correcto es la aceptación. Podemos hacer lo que cualquier persona convencional, tal vez lo hacemos distinto”, cuenta.

José Antonio Pérez Gauna, presidente de la Asociación Mexicana de Futbol de Amputados (AMFA), ha tocado puertas en la parte pública y privada, sin respuesta positiva para apoyar esta categoría.

“El futbol de amputados se practica desde mediados de los años ochenta. Aún hay personas que no saben que esta disciplina existe por la poca difusión. Una vez alguien me externó: ‘es que no son glamurosos tus atletas'”, confiesa.

Los seleccionados duermen en el piso del Aeropuerto Internacional de Galeaõ, de Río de Janeiro, porque no pudieron pagar un viaje en tren, cuando disputaron la Copa América 2013 en Brasil. También en el suelo, junto a ellos, el trofeo de subcampeón, y el de Mejor Jugador que ganó Charly Vázquez.

Los jugadores botean, hacen rifas, buscan cómo pagar los viajes a los torneos, mientras en países como Turquía o Polonia, tratan a sus futbolistas como si fueran el Arda Güller o Robert Lewandowski de los amputados, con ligas organizadas, y sueldos dignos.

Es 12 de julio de 2025 en San Juan de los Lagos, Jalisco. El ritmo de Payaso de Rodeo rompe con la tranquilidad del pueblo que apenas se inquieta los 2 de febrero y 15 de agosto en su basílica, el segundo santuario más visitado de México, cuando celebran a su virgen.

Los jugadores bailan tras ganarle la Copa Oro a Estados Unidos (3-2), tal como lo hizo la selección mayor de México, la de los reflectores y patrocinios. La que no pasa al quinto partido. En 2018, en esa misma cancha prestada por la empresa Proan, el combinado terminó cuarto en el Mundial, detrás de Brasil, Turquía y Angola.

No hay desfiles ni contratos millonarios, pero San Juan de los Lagos se vuelve, a partir de ese año, en su casa y la del mundial del futbol de amputados.

“Es muy familiar, sin bengalas ni alcohol, sin ofender a los jugadores. Al terminar los partidos nos tomamos fotos con ellos, nos dan autógrafos. Algo muy distinto al futbol convencional”, cuenta Diego Ávalos, el aficionado de la máscara, que baila y echa papelitos de colores en el festejo.

Dos niños juegan en las calles del pueblo. Patean la pelota cada quien con dos bastones de madera. Emulan a sus héroes amputados, soldados heridos por el destino, pero sanados por la vida.

“Si pudiera cambiar algo, no lo haría sabiendo cómo me ha ido. Logré cosas que no sé si conseguiría con mis dos piernas”, cuenta Abelardo sin su extremidad, pero con orgullo, igual que Alan Carvajal y los futbolistas amputados, que usan el corazón como punto de apoyo en cada disparo a gol.

