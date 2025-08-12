Viaje en el tiempo, de la tragedia a espacio cultural

En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Plaza de la Ciudadela guarda en sus piedras y calles el relato vivo de siglos de historia, transformaciones urbanas y luchas sociales que han marcado el pulso de la capital.

Este espacio, hoy conocido por su ambiente cultural y la vibrante práctica del danzón, tiene un origen que remonta al siglo XVIII, cuando aún la ciudad era una joya virreinal.

En 1771, bajo el mandato del virrey Bernardo de Gálvez, se erigió en este lugar la Real Fábrica de Tabacos, un complejo industrial dedicado a la manufactura del tabaco, que buscaba impulsar la economía novohispana y consolidar la producción local frente a los productos extranjeros.

La fábrica, de estilo neoclásico, fue diseñada por destacados arquitectos como José Antonio González Velázquez, Miguel Constanzó e Ignacio Castera, y se mantuvo en funcionamiento hasta inicios del siglo XX. Su legado arquitectónico aún perdura, ahora convertido en la Biblioteca de México “José Vasconcelos”, un símbolo de la cultura y el saber.

Durante la convulsa época de la Revolución Mexicana, la plaza adquirió un carácter estratégico y simbólico, vinculada estrechamente con la histórica Decena Trágica en 1913.

Aunque no fue escenario directo de enfrentamientos, su proximidad con el cuartel de la Ciudadela la convirtió en un testigo silencioso de uno de los episodios más sangrientos y decisivos en la historia del país, que marcaría para siempre el rumbo político de México.

Desde las calles que rodean la plaza se vivió el despliegue de un conflicto que no solo significó el fin abrupto del gobierno legítimo de Francisco I. Madero, sino también la profundización de la crisis revolucionaria que cambiaría el mapa político nacional.

Décadas después, en 1968, la plaza volvió a ser escenario de tensiones sociales y manifestaciones juveniles. En aquel verano, estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, protagonizaron un partido de futbol americano que derivó en enfrentamientos. Este episodio fue uno de los preludios del gran Movimiento Estudiantil de 1968, un reclamo colectivo por mayores libertades y justicia social que cimbró a la nación.

A partir de esos tiempos convulsos, la Plaza de la Ciudadela ha sabido reinventarse, dejando atrás la violencia para convertirse en un espacio de encuentro, esparcimiento y cultura. Actualmente, es famosa por sus tardes de danzón, un baile tradicional que reúne a gente de todas las edades para compartir música, alegría y comunidad.

Gracias a la iniciativa de ciudadanos comprometidos con la preservación cultural, esta plaza se ha transformado en la “Plaza del Danzón”, un oasis donde se honra la memoria y se cultiva la identidad de la ciudad. Así, la Ciudadela es mucho más que un sitio urbano; es un reflejo palpable de la historia, la resistencia y la vida cotidiana de la Ciudad de México, un puente que une pasado y presente en cada paso y en cada acorde.

EEZ