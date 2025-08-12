Se extiende ola de fuego por Europa

Decenas de fuegos forestales arden en diversos puntos de España en una de las peores olas de incendios en lo que va de verano, que ya ha consumido miles de hectáreas y cuyas llamas se han adentrado en un espacio natural Patrimonio de la Humanidad y han obligado a dos mil desalojos.

Medios de extinción tienen que luchar contra las llamas en medio de la ola de calor que atraviesa la península Ibérica, con unas condiciones meteorológicas de elevadas temperaturas de hasta 43 grados y mucho viento que dificultan las labores de control.

Por su parte, Portugal combate cuatro grandes incendios en el norte y centro del país que preocupan a las autoridades en plena ola de calor, mientras que la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) elevó a nivel 4 el estado de alerta en todo el país.

La autoridad meteorológica de Francia, Météo-France, colocó a 12 departamentos en alerta roja, la advertencia de calor más alta del país.

