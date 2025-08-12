Repunta la exportación automotriz

La industria automotriz muestra signos de mejora, sobre todo en la exportación, que se ha visto amenazada por los aranceles que ha impuesto al sector la administración del presidente estadounidense Donald Trump, principal destino de los fabricantes establecidos en el país.

Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), indican que la venta al exterior en julio alcanzó 289 mil 598 autos, es decir 7.9 por ciento más que en el 2024 y el mejor dato para un mes de julio en toda la historia, anotando también su cifra más alta desde 2017. Mientras en el acumulado de los primeros siete meses, las exportaciones se ubicaron a la baja 1.4 por ciento, al enviar un millón 955 mil 782 vehículos.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 79.3 por ciento, dijo Adriana Ramírez, gerente de estudios económicos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

La mayor parte de las unidades enviadas en julio fueron de General Motors, con 69 mil 707 vehículos, 22 por ciento más que similar mes de 2024. En el acumulado anual, la firma norteamericana incrementó sus ventas al exterior 2.6 por ciento, para ubicarse en 474 mil 829 unidades.

Otra norteamericana que obtuvo buenos resultados fue Stellantis, que agrupa las marcas Chrysler y Fiat, la cual aumentó 24 por ciento su exportación, con 32 mil 479 vehículos, aunque en el acumulado anual registra una caída de 20 por ciento al cerrar con 171 mil 427 unidades.

Ford también registró un alza en la exportación de 11 por ciento, con 29 mil 832 modelos y crecimiento de 8 por ciento en el acumulado a julio al registrar 248 mil 289 vehículos enviados al exterior.

Volkswagen registró un incremento de 30 por ciento al sumar 30 mil 682 unidades comercializadas, pero aún con un decremento de 21 por ciento en la suma de enero a julio, al reportar 148 mil 432 unidades.

Toyota fue otra de las automotrices con cifras positivas, al crecer cerca de 18 por ciento, al registrar 22 mil 663 unidades, con un incremento de 50 por ciento en sus cifras acumuladas al reportar 180 mil 711 vehículos enviados al exterior.

Audi fue otra de las empresas con aumento en ventas, al comercializar 15 mil 126 unidades, con 0.7 por ciento de incremento, sin embargo, aún con la recuperación se ubica con saldo negativo de 7 por ciento.

CON PÉRDIDAS

La alemana BMW registró una contracción en sus ventas externas de 38 por ciento, al ubicarse en siete mil 210 unidades, mientras que en la suma de los primeros siete meses del año reportan una caída de 17 puntos porcentuales.

La japonesa Honda también cayó 20 por ciento, y un descenso de 8 por ciento en el acumulado anual.

Mientras que Mercedes-Benz registró seis mil 82 unidades en julio, con una caída de 17 por ciento y ventas acumuladas de 30 mil 822 vehículos con un descenso de 23.8 por ciento.

La industria automotriz representa casi 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

PAL