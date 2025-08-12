Randal Willars: Con la mira en Los Ángeles 2028

En Singapur, Randal Willars vivió el momento más especial de su carrera. El mexicano conquistó la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2025, firmando así su primera presea mundial individual.

El originario de Baja California Sur selló su lugar en la historia al ejecutar un cuádruple mortal y medio adelante en posición carpada, el salto más difícil de la final, que le otorgó 98.40 puntos y le permitió superar al chino Renjie Zhao por menos de dos unidades.

“Es mi clavado preferido para cerrar. La adrenalina, la motivación y todo me hacen sentir que estoy listo”, confesó a El Heraldo de México. “Cuando entré al agua, sentí que todo el trabajo valió la pena y había salido bien, aunque se dio la incertidumbre de los chinos, pero al final me llevé ese lugar”, agregó.

El resultado, además de aportar la octava medalla para la delegación nacional, cortó una racha histórica: China no quedaba fuera del podio en esta prueba desde 1982. “Romper esa hegemonía es motivante, esta rivalidad con China sí es distinta, y aunque son un rival más creo que tiene un sabor especial”.

Para él, Singapur fue apenas el inicio. “Esto abre un nuevo camino hacia Los Ángeles 2028. Me deja con más hambre de mejorar y con la certeza de que puedo pelear por más. En París se me fue, pero en los próximos Juegos estoy seguro de que ahí estará mi nombre”, afirmó.

Con dos metales y la mirada hacia el futuro, Randal se despidió de Singapur sabiendo que su nombre ya figura entre los grandes.

