Por una Reforma

Todas las creaciones que realizamos se asocian a un concepto lingüístico. Los términos monumento, patrimonio y acervo cultural no son la excepción, y los tres han experimentado una evolución semántica en el último siglo. Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes, normas y reglamentos que de ella emanan también han experimentado, a lo largo de los años, cambios constantes, reformas y modificaciones. Las razones de esto varían y van desde que se les califican como caducos o inútiles hasta la implementación de políticas públicas hegemónicas.

Este año se cumplen cincuenta años de la emisión del decreto que dio origen al Programa Pago en Especie (PPE), el cual “otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado […] a las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, y [con esto] facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas”. Desde entonces, el PPE ha sido reformado y modificado en varias ocasiones, pero en ninguna de ellas se ha alterado la esencia de su propósito. Revisar los antecedentes del decreto que le dio origen nos permite saber que la primera vez que se aplicó fue en 1947 y que con él se favoreció a algunos pintores para que exentaran el pago por derechos patrimoniales. No sería sino hasta 1975 cuando el decreto se publicó de manera oficial.

María Pilar García Cuetos, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, apunta que “El sentido moderno de patrimonio nace con la Ilustración [también conocida como el Siglo de las Luces, en el siglo XVIII], junto con el concepto de cultura y [a la par de] la creación de una conciencia de la existencia de un pasado y de la historia como un proceso diacrónico”.

En ese mismo siglo “surge la concepción arqueológica de esos testimonios, bajo la expresión de monumento antiguo. También nacen las ciencias históricas, la arqueología y lo que después se llamará historia del arte y se inicia el estudio y clasificación sistemática de las obras de arte”.

Créditos: (Especial)

En nuestro país será hasta finales del siglo XIX cuando se comenzó a asumir la importancia de esos monumentos y hasta entonces es que se expide la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos (1897). “La conciencia de que los monumentos son una herencia común, una propiedad colectiva y que su valor histórico los convierte en elementos que se identifican con el ser mismo de un pueblo”.

De entonces y hasta la fecha se han expedido diversas leyes sobre estos temas, mismas que fueron integrando conceptos como protección, conservación, cuidado y bienes nacionales, hasta la última Ley General de Cultura y Derechos Culturales, fechada en el 2017. Entre todas estas leyes destaco la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 porque atañe de manera directa al PPE de 1975.

Pero regresemos al decreto que le dio vida a este Programa. Hace trece años la investigadora Ana Garduño hizo señalamientos importantes que hasta la fecha no han sido tomados en cuenta. Entre éstos dice que debido a que las obras se hallaban embodegadas, eso “...fomentó que algunos creadores entregaran obras de dudosa calidad”. Y concluye diciendo que “el acervo se caracteriza por una mixtura ecléctica que hoy asciende a la impresionante cifra de alrededor de 5 mil piezas, en la que coexisten ejercicios plásticos de maestros consagrados, artistas de mediana carrera y talentos jóvenes. Y, sobre todo, predomina una desigualdad crónica en calidades y emblemáticos faltantes, tanto en personalidades creadoras y narrativas estéticas como en lenguajes y formatos, ya que en este último tema sobresalen las técnicas tradicionales”. Debe reconocerse que hoy día el concepto de obra de arte es diverso y subjetivo en su aplicación; es decir, que difiere bastante del que teníamos hace cinco décadas. Tampoco sabemos quiénes son ni qué experticia tienen los integrantes del citado comité de expertos responsable de aceptar o no las obras de los artistas en atención de los términos del decreto.

Si como sabemos los conceptos de monumento, patrimonio y acervo cultural evolucionan o cambian, este es un buen momento para impulsar que se realice no sólo un diagnóstico que permita cuantificar con exactitud el número total de obras que resguarda el PPE —sé que pueden llegar a 16 mil piezas—, sino identificar su estado su conservación, su ubicación precisa y los planes que existen o no para su promoción y exhibición. Asimismo es urgente realizar una reforma que modifique las reglas de operación, así como las normas y procedimientos del PPE, pues no todo lo que forma parte de él es patrimonio cultural ni tampoco cualquier pieza u obra tiene el mérito suficiente para aprovechar este mecanismo.

Las reformas constitucionales pueden mejorar nuestro ámbito social y político, aunque también generan retrocesos que merman nuestro desarrollo como país. Habrá que replantearnos lo que entendemos como patrimonio cultural, artístico e histórico.

Por Francisco Moreno

EEZ