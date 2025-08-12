Omar García Harfuch destaca avances en seguridad durante los primero 10 meses de gobierno

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que durante los primeros diez meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han registrado avances significativos en el combate a la delincuencia, gracias a la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales.

De acuerdo con datos oficiales, en este periodo se logró una reducción del 25.3 por ciento en los homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024. Asimismo, fueron detenidas más de 29 mil personas por delitos de alto impacto.

En el mismo lapso, las fuerzas de seguridad aseguraron 14 mil 943 armas de fuego y decomisaron más de 216 toneladas de droga, incluyendo 3.5 millones de pastillas de fentanilo. En 21 estados del país fueron inhabilitados 1,262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas.

Durante los primeros 10 meses de gobierno de la Presidenta @Claudiashein, la coordinación entre el @GabSeguridadMX y autoridades estatales ha permitido avances significativos en el combate a la delincuencia:

?? Una reducción de 25.3% en los homicidios dolosos con respecto a… pic.twitter.com/b4SAYNg7hl — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 12, 2025

132 personas fueron detenidas

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, 132 personas fueron detenidas por su presunta vinculación con este delito.

García Harfuch reconoció el trabajo y esfuerzo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la propia SSPC.