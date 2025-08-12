Medio siglo del programa pago en especie: Política económica comprometida con el arte y el patrimonio cultural

Para conmemorar los primeros 50 años del Programa Pago en Especie, este mes se inaugura una exposición con obra de 94 artistas, mujeres y hombres que han cumplido con su responsabilidad fiscal al pagar impuestos con su obra. Con la organización de esta muestra, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), institución responsable de resguardar el arte recaudado, da una pequeña demostración de que la política económica de México está profundamente entrelazada con el bienestar social, el acceso a la educación y la democratización de la cultura.

Este modelo de recaudación existente en nuestro país permite que los artistas visuales solventen su responsabilidad fiscal con obras de su autoría, es decir, pagando sus impuestos en especie. Esta inusual medida, vincula el sistema hacendario con el coleccionismo estatal, al reconocer tanto el valor económico del arte como su estimación social y patrimonial, pues cada lienzo, escultura o grabado entregado al erario enriquece el vasto acervo artístico nacional y, en consecuencia, la memoria cultural.

Muchos se preguntan por qué la SHCP mantiene vigente un programa de apoyo al arte y cómo surgió ese vínculo. Más allá de la relación evidente con el pago de impuestos, la respuesta se puede rastrear más de dos siglos atrás: tras la Independencia, Hacienda fue la primera secretaría que se responsabilizó de preservar el patrimonio cultural, precisamente al proteger y conservar Palacio Nacional, símbolo de soberanía e identidad del país. A partir de entonces, la SHCP se ha encargado del rescate, restauración, preservación y divulgación de un importante acervo, que abarca desde inmuebles históricos hasta arte contemporáneo, incluyendo bienes bibliohemerográficos, históricos, industriales y de ornato, que dan cuenta de la historia nacional y su riqueza cultural.

No es de extrañar que, a mediados del siglo XX, un grupo de destacados artistas, galeristas, coleccionistas y agentes culturales buscaran un diálogo con las autoridades hacendarias del momento a fin de plantear un proyecto común que sembrara raíces patrimoniales. Entre ellos se encontraban David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera; Carmen Marín Barreda, directora del Salón de la Plástica Mexicana; Inés Amor, promotora cultural al frente de la Galería de Arte Mexicano, y el abogado Arturo Carrillo Gil, hermano del coleccionista mexicano Álvar Carrillo Gil.

Los muralistas, cercanos a la esfera política nacional concretaron en 1957, una reunión con el entonces Director General del Impuesto Sobre la Renta, Hugo B. Margáin. De la afortunada coyuntura, y gracias a las diligencias de Siqueiros, Carmen Marín e Inés Amor, la SHCP recibió la primera donación de piezas artísticas que correspondieron a la aportación tributaria de creadores de la talla de Raúl Anguiano, Lola Cueto, Mariana Yampolsky, Angelina Beloff, Adolfo Best Maugard, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro y José Chávez Morado, entre otros. A su vez, Diego Rivera, aunque no debía impuestos, donó obra para apoyar la iniciativa y apuntaló la encomiable misión.

De este modo, la primera recaudación de Pago en Especie esbozó una novedosa forma de coleccionismo gubernamental que además adaptó la carga fiscal con base en el panorama financiero de los artistas y la inestabilidad de sus ingresos. Pero el esfuerzo tardó más de una década en consolidarse. Con la vorágine de los años 60, con Siqueiros acusado de disolución social y encarcelado en Lecumberri, las represiones estudiantiles de 1968 y 1971, la Guerra Sucia en México y las tensiones internacionales originadas por la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, el tema del pago en especie se distanció de la agenda gubernamental.

Fue hasta la década siguiente que un nuevo grupo de artistas como Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Ángela Gurría, Beatriz Zamora, Helen Escobedo, Juan Soriano, Pedro Coronel, Alberto Gironella y José Luis Cuevas, quienes estéticamente se alejaban del nacionalismo muralista, pero compartían el ímpetu por la transformación social, dieron un renovado impulso al programa. El crecimiento e internacionalización de la generación de la Ruptura favoreció que el Ejecutivo retomara el proyecto. Finalmente, el 6 de marzo de 1975 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Luis Echeverría que autorizaba el pago en especie del impuesto al ingreso para quienes produjeran obras de artes plásticas. La disposición también establecía:

“[...] para hacer accesibles a la colectividad las obras que adquiere el Estado [por la vía del pago de impuestos] éstas deben ser expuestas en salones y museos a los que concurra el público en general y exhibirlas en el extranjero como ejemplo de la creación artística nacional de nuestro tiempo”.

Con la oficialización de la medida tributaria, la SHCP reafirmó el rol cultural que venía ejerciendo, aunque esta vez con un interesante giro. Al apostar por artistas consolidados, pero también por jóvenes talentos, su labor no solo implica cuidar el pasado, memoria de lo que somos, sino también coleccionar el presente, testigo de lo que seremos. Como ninguna otra institución, Hacienda ha formado una colección que sin duda se ha vuelto referente del arte, dando espacio a propuestas innovadoras, a la tradición y a los que serán los grandes maestros del futuro.

A lo largo de 50 años, el Programa Pago en Especie ha evolucionado y adaptado sus lineamientos para nutrir el patrimonio nacional con creaciones contemporáneas, como dan cuenta las modificaciones de 1984, 1994 y 2006, que integraron por primera vez las disciplinas de video, instalación y fotografía a través de la donación a museos. Actualmente, el Programa Pago en Especie es operado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien distribuye entre estados, municipios y federación la obra recaudada para fomentar el coleccionismo en instituciones culturales. Como representante de la federación, la SHCP, a través de la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural (DGCPNPC), recibe anualmente una tercera parte de las piezas donadas, las cuales se incorporan a un acervo que asciende a más de 11 mil creaciones. Además de la magna exposición en el Museo de Arte de la SHCP, la DGCPNPC ha preparado un programa cultural abierto a la comunidad artística, especialistas y al público general. La información quedará disponible en la cartelera y en las redes sociales de @haciendaespatrimoniocultural.

Por Adriana Castillo Román

Directora General de la Curaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural

