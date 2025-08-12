La Santa Cecilia regresa a México

El grupo La Santa Cecilia, originario de Los Ángeles, California, que se formó a principios de la primera década del siglo, reconocida por la fusión de géneros latinos como cumbia, bolero, ranchera, bossa nova y folk, ofrecerán dos conciertos en el país, uno en la Ciudad de México y otro en Toluca, previo a su gira por Estados Unidos y Europa.

“Hay algo hermoso en los integrantes de La Santa, de Marisoul, Oso y el Alex: por toda la vida nos vamos a sentir estudiantes de la música y esa mentalidad, del cómo visualizamos la música, creo que se nos permite evolucionar musicalmente”, compartió José Pepe Carlos, acordeonista y requinto de la agrupación.

En esta visita a la CDMX, La Santa Cecilia, presenta mañana en el centro de espectáculos La Maraka, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, su nuevo álbum, Corazón Bordado, un emotivo material que rinde homenaje a la belleza de los textiles mexicanos y a las profundas raíces culturales que representan.

Según los integrantes de la agrupación, Corazón Bordado declara poéticamente el amor hacia las prendas hechas a mano que han arropado a generaciones.

El regreso de la banda a México tiene a sus seguidores entusiasmados y agradecidos por estas visitas, ya que La Santa Cecilia también visita la ciudad de Toluca, para cantar en el Foro Landó, el 14 de agosto.

Asimismo, se preparan para la segunda parte de su gira 2025 en sitios como Luckman Auditorium en LA y Sony Hall, en Nueva York, además de su visita al viejo continente en Finlandia y ciudades como Barcelona, Valencia y Madrid.

“Estamos contentos por tener estas oportunidades de llevar nuestra música y que después de tantos años, sigamos fuertes y unidos, ese siempre será un reto”, dijo Pepe.

“Vivimos contentos de saber que desde Ciudad Juárez hasta Oaxaca y Chiapas, nuestra música llega a muchas personas, y creo que es algo por lo que deberíamos vivir también agradecidos, especialmente en estos tiempos tan difíciles”, dijo Pepe Carlos.

El grupo ha participado en destacados festivales musicales tanto en Estados Unidos, como en México, entre ellos el Vive Latino.

Datos

- Evento La Maraka 13 de agosto

- Evento Foro Landó 14 de agosto

- Acceso 8:00 pm

- última visita a Mex en junio de 2023

- La Santa Cecilia se formó en 2007