La Magdalena Contreras invita al 10º Campeonato Nacional de la Raza Gigante de Flandes en el marco de la Feria del Conejo 2025

Del 14 al 17 de agosto, la Explanada de la Alcaldía La Magdalena Contreras será sede del Décimo Campeonato Nacional del Conejo de la Raza Gigante de Flandes, en el marco de la tradicional Feria del Conejo

La Feria del Conejo fortalece la identidad rural, impulsa la economía local y promueve el orgullo por las tradiciones de Magdalena Contreras Foto: Pixabay/MC

La alcaldía La Magdalena Contreras invita a toda la comunidad, visitantes y amantes de las tradiciones al Décimo Campeonato Nacional de Conejos de la Raza Gigante de Flandes, que se llevará a cabo del 14 al 17 de agosto de 2025, de 9:00 a 18:00 horas, en la Explanada de la Alcaldía.

Este certamen, parte esencial de la ya tradicional Feria del Conejo, celebra una década de historia, esfuerzo y pasión por la cunicultura, reuniendo a productores locales y de otros estados, artesanos, chefs, familias y visitantes en torno a un símbolo vivo de la identidad rural de La Magdalena Contreras: el conejo.

astronomía, música, artesanías, concurso culinario y una granja didáctica para los pequeños, forman parte de las actividades culturales y familiares que ofrece este evento. Foto: MC

Actividades para chicos y grandes 

Durante estos cuatro días, niñas, niños y adultos podrán disfrutar de:

  • El emocionante Campeonato Nacional del Conejo, con los mejores ejemplares de la raza Gigante de Flandes, reconocida por su impresionante tamaño y características únicas.
  • Una granja didáctica interactiva, pensada para que los más pequeños conozcan de cerca a los animales y aprendan sobre sus cuidados.
  • Venta de alimentos, postres y bebidas tradicionales. La oferta gastronómica estará basada en platillos elaborados a base de carne de conejo, la cual es rica en proteínas, minerales y vitaminas; además, es baja en  calorías, grasas y colesterol.
  • Concursos gastronómicos en dos categorías: Chef profesional y productores cunícolas, donde la creatividad y el sabor serán protagonistas.
  • Presentaciones de grupos musicales, elencos culturales, exhibiciones artesanales, dulces típicos y una oferta variada de productos locales.

La Feria del Conejo tiene como objetivo ser un espacio de encuentro, de identidad y de impulso económico para los productores y artesanos de la región. Es un símbolo de cómo la cultura, la economía local y la tradición rural se mantienen vivas en el corazón de la Ciudad de México.

