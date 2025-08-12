La Magdalena Contreras invita al 10º Campeonato Nacional de la Raza Gigante de Flandes en el marco de la Feria del Conejo 2025

La alcaldía La Magdalena Contreras invita a toda la comunidad, visitantes y amantes de las tradiciones al Décimo Campeonato Nacional de Conejos de la Raza Gigante de Flandes, que se llevará a cabo del 14 al 17 de agosto de 2025, de 9:00 a 18:00 horas, en la Explanada de la Alcaldía.

Este certamen, parte esencial de la ya tradicional Feria del Conejo, celebra una década de historia, esfuerzo y pasión por la cunicultura, reuniendo a productores locales y de otros estados, artesanos, chefs, familias y visitantes en torno a un símbolo vivo de la identidad rural de La Magdalena Contreras: el conejo.

astronomía, música, artesanías, concurso culinario y una granja didáctica para los pequeños, forman parte de las actividades culturales y familiares que ofrece este evento. Foto: MC

Actividades para chicos y grandes

Durante estos cuatro días, niñas, niños y adultos podrán disfrutar de:

El emocionante Campeonato Nacional del Conejo, con los mejores ejemplares de la raza Gigante de Flandes, reconocida por su impresionante tamaño y características únicas.

Una granja didáctica interactiva, pensada para que los más pequeños conozcan de cerca a los animales y aprendan sobre sus cuidados.

Venta de alimentos, postres y bebidas tradicionales. La oferta gastronómica estará basada en platillos elaborados a base de carne de conejo, la cual es rica en proteínas, minerales y vitaminas; además, es baja en calorías, grasas y colesterol.

Concursos gastronómicos en dos categorías: Chef profesional y productores cunícolas, donde la creatividad y el sabor serán protagonistas.

Presentaciones de grupos musicales, elencos culturales, exhibiciones artesanales, dulces típicos y una oferta variada de productos locales.

La Feria del Conejo tiene como objetivo ser un espacio de encuentro, de identidad y de impulso económico para los productores y artesanos de la región. Es un símbolo de cómo la cultura, la economía local y la tradición rural se mantienen vivas en el corazón de la Ciudad de México.