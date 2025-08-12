La IA, protagonista de la guerra

La Inteligencia Artificial (IA) es hoy una de las herramientas más utilizadas en la guerra que enfrenta, desde 2022, Ucrania contra Rusia. Su implementación provoca ataques más letales, pero también permite desarrollar dispositivos altamente efectivos para salvar vidas.

Ihor Fedirko, director del Consejo Ucraniano de Fabricantes de Armas, que representa a más de 270 empresas de Defensa, afirmó a El Heraldo de México que, además de potenciar su armamento, trabajan en importantes programas de desminado y en la valoración de daños a la infraestructura por los ataques rusos.

En el Ministerio de Industrias Estratégicas y en el de Economía, “fui responsable de apoyarlos en proyectos de desminado humanitario.

“La IA se aplica en la recopilación de datos, el procesamiento de grandes volúmenes de información y en soluciones técnicas que generan imágenes 3D de la superficie para detectar artefactos explosivos. También se utiliza en el reconocimiento de objetos —como restos de municiones sin detonar, proyectiles, minas, entre otros— y su mapeo. De este modo, podemos identificar de forma automática las zonas donde podrían encontrarse dichos restos de minas o proyectiles”, detalló.

Hay otro proyecto grande –dijo Ihor– en el que participan tres ministerios: el de Economía, el de Reintegración y el de Política Social, entre otros. “Se trata de un sistema de drones que evalúa la destrucción y los daños de edificios e infraestructura. Toda esa información se recopila y procesa con IA”.

Respecto a cómo incide la IA en la nueva producción de armas en Ucrania, señaló que “los primeros intentos de integrar la inteligencia artificial se dieron a finales de 2022. La idea era clara: necesitábamos aumentar la calidad y la cantidad de impactos sobre el equipo técnico y el personal militar del enemigo”.

“Creo que el impulso decisivo para incorporar la IA en el armamento en Ucrania surgió, sobre todo y exclusivamente, porque muchas personas del sector tecnológico y del ecosistema de Tecnologías de la Información (TI) pasaron directamente a las Fuerzas Armadas, además de lanzar numerosos startupsmilitares”, precisó.

Estas TI fueron llamadas a producir equipo militar y soluciones basadas en la IA. Hacia finales de 2022, Ucrania contaba con apenas 5 o 6 empresas que utilizaban IA. Hoy, el sector privado del complejo militar-industrial reúne unas 700 compañías, dice Ihor.

“Aumentamos la letalidad de nuestras herramientas en casi 30%”, resaltó Fedirko. “No conozco ni una sola que no emplee IA. Ahora es un requisito básico, algo imprescindible”.

Es importante señalar –dijo– que para 2025, la estimación aproximada de inversiones en empresas con IA alcanzará los 419 millones de dólares, con una estimación aproximada de mil 500 millones para finales de 2030.

Respecto al Consejo que dirige, Fedirko aclaró que fue creado para fortalecer, tener una voz unificada de la industria de defensa. “No somos una asociación típica. Somos como un “paraguas” que integra tanto clústeres como otras asociaciones muy especializadas. Por ejemplo, una de nuestras asociaciones se dedica a drones, otra a tipos clásicos de armamento, y una tercera a innovaciones y startups”.

Destacó que el Consejo entiende que “nuestros productos deben cumplir los estándares de la OTAN, para que podamos ser socios en igualdad de condiciones en todo el mercado armamentístico mundial”.

Respecto a nuevas alianzas, reconoció estar convencido de que “en este momento, las empresas ucranianas necesitan especialmente inversión y nuevos socios. Sin embargo, muy pocas miran hacia América Latina, y eso me resulta sorprendente… Es algo totalmente normal y que ya ocurre de forma continua con inversores y fondos europeos. Sin embargo, la ausencia total de capital de riesgo y de empresas de defensa latinoamericanas es algo que realmente me ha llamado la atención”.

Hizo hincapié en que “me gustaría que esta conversación sirviera para que sus asociaciones especializadas, ministerios y organismos vean a Ucrania como un socio tecnológico de confianza. Estamos plenamente abiertos a ello y listos para ser el puente entre nuestros países o entre Ucrania y el resto de América Latina”.

Aseguró que tienen mucho que ofrecer en desminado humanitario, monitoreo de vida silvestre, protección forestal, evaluación de daños tras incendios, inundaciones y protección fronteriza. “Hemos logrado grandes avances en esto. Y, por supuesto, podemos ofrecer el intercambio tecnológico general”.

El ucraniano alertó que “como país, estamos en la frontera donde los regímenes totalitarios luchan contra la democracia. La inteligencia artificial democrática debe ganar; de lo contrario, todos tendremos serios problemas. Y créanme, aunque pueda parecer que México está muy lejos, lamentablemente este tsunami puede llegar incluso a las partes más remotas del mundo. Por eso, los países democráticos deben unir sus esfuerzos”.

POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

