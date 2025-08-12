‘Justicia está sobre #CasoBonifacia la ley’: Aguilar

El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que en su gestión se antepondrá la justicia frente a la ley, luego de que presenció la aprobación de amnistía a Bonifacia, indígena mazahua del Estado de México, quien fue víctima de violación al debido proceso y derechos humanos.

Aguilar Ortiz acudió, junto con la ministra Yasmín Esquivel Mossa, a la sede del Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJEM) en Toluca, en la que sesionó la Sala de Asuntos Indígenas que aprobó amnistiar a Bonifacia, quien había sido sentenciada a ocho años y nueve meses por homicidio simple en contra de su segunda pareja.

En su mensaje, el próximo titular del máximo tribunal del país reconoció el caso porque, dijo, que los magistrados mexiquenses interpusieron la justicia sobre el cumplimiento de la ley, principio que, adelantó, aplicarán en su gestión.

“Es un ejemplo de lo que debemos hacer a nivel nacional, en todas las entidades federativas. Es un ejemplo a seguir en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, haremos justicia antes del cumplimiento estricto de la ley”, indicó.

Precisó: “lo haremos porque la Constitución lo permite, nos hemos dotado de principios, de normas generales que permiten hacer justicia por encima de los formalismos legales”.

El ministro electo reconoció a la Sala de Asuntos Indígenas del TSJEM, al asegurar que debe instalarse constitucionalmente y replicarse su modelo a lo largo del país, en especial en los 22 donde hay grupos originarios.

Por su parte, la ministra, Yasmín Esquivel celebró la amnistía otorgada a Bonifacia y coincidió que el modelo de la Sala de Asuntos Indígenas debe replicarse.

Afirmó que no sólo la mujer mazahua se reivindica sino a su familia y comunidad, quienes fueron víctimas injustas del caso.

Aclaró que éste es un acto de reparación y abre la puerta a otras mujeres indígenas frente procesos judiciales deficientes que vulneran sus derechos.

El presidente del TSJEM, Fernando Díaz, dijo que el caso de Bonifacia es de trascendencia y enorme compromiso para dignificar la justicia, al ampliar horizontes en beneficio de todos y de los pueblos originarios.

POR GERARDO GARCÍA

EEZ