Gabinete de Seguridad informa los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” el día 11 de agosto de 2025

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6,232 personas y el aseguramiento de 4,926 armas de fuego, 831,583 cartuchos de diversos calibres, 23,123 cargadores, 57,349.41 kg de droga, entre ellos, 311.89 kg de fentanilo, 4,360 vehículos y 775 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tijuana y Mexicali, se detuvo a cinco personas, dos de ellas menores de edad, se aseguró un arma larga, un cargador, 28 cartuchos, 102 dosis de metanfetamina, 38 dosis de marihuana y una motocicleta.

Chihuahua

En Cd. Madera, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron tres armas largas, 13 cargadores, 200 cartuchos, un casco de fragmentación y un vehículo.

Sinaloa

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, se aseguraron 3,550 litros y 25 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y un condensador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 73 millones de pesos.

En Culiacán, se aseguró una ametralladora, siete cargadores, cuatro cintas eslabonadas, 862 cartuchos, seis placas balísticas, una motocicleta y un vehículo.

Sonora

En San Luis Río Colorado, se aseguraron dos armas largas, 12 cargadores, 350 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo con reporte de robo.

En Cajeme, se aseguraron dos armas largas, 17 cargadores, 431 cartuchos útiles, 2,400 envoltorios con metanfetamina, 1,558 envoltorios con marihuana, un inmueble y un vehículo.

Tamaulipas

En Miguel Alemán, se aseguró un vehículo con blindaje artesanal.