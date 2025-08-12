Gabinete de Seguridad informa acciones relevantes del lunes 11 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes lunes 11 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIAPAS:

En Cintalapa y Jiquipilas. elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Fiscalía del Estado y el grupo táctico PAKAL realizaron un operativo de dos días, en el que detuvieron a 56 elementos de la Policía Municipal, aseguraron un rancho, cuatro inmuebles, nueve vehículos y varios animales, entre ellos un ejemplar de jaguar.

CHIHUAHUA:

En Ciudad Madera, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron tres armas largas, 13 cargadores, 200 cartuchos, un casco de fragmentación y un vehículo.

COLIMA:

En Manzanillo, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, GN y Policía Municipal detuvieron a una persona con 119 envoltorios con metanfetamina y dos envoltorios con marihuana.

OAXACA:

En Pinotepa Nacional, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal tomaron el control de la seguridad y detuvieron a ocho personas identificadas como policías municipales o servidores públicos de los centros de Control y Comando del municipio, que contaban con cuentas espejo.

En Juchitán de Zaragoza, elementos de Semar y Policía Estatal aseguraron una bolsa con 210 bolsitas con metanfetaminas en la vía pública.

SINALOA:

En Culiacán, en el poblado Culiacancito, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo y una motocicleta vinculados, además, aseguraron una ametralladora, siete cargadores, cuatro cintas eslabonadas, 862 cartuchos y seis placas balísticas.

En Culiacán, en el ejido El Guayabito, elementos del Ejército Mexicano localizaron un secadero empleado por integrantes de la delincuencia organizada, donde aseguraron 150 kilos de marihuana.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga localizada es de 510,000 pesos.

En Culiacán, en la colonia Lomas de Tamazula, elementos de GN localizaron y aseguraron tres armas largas, nueve cargadores y 64 cartuchos.

En Navolato, elementos de Semar detuvieron a cuatro personas, les aseguraron cuatro armas largas, 443 cartuchos útiles, 16 cargadores, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, 28 ponchallantas, cuatro dosis de marihuana y un vehículo.

SONORA:

En Cajeme, elementos de Semar, FGR y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 3,135 dosis de marihuana, 1,800 envoltorios con metanfetamina, 283 cartuchos, dos armas largas, 15 cargadores, una cubeta con ponchallantas y un vehículo.

En Hermosillo, personal de Semar y Policía Estatal aseguró 168 envoltorios con metanfetamina, 22 envoltorios con marihuana y un vehículo.

TABASCO:

En Centro, en la colonia Miguel Hidalgo, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR y SSPC del Estado, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a dos personas, aseguraron un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 20 cartuchos,

48 dosis de metanfetamina, 42 dosis de cocaína, 60 dosis de mariguana, dinero en efectivo y un vehículo.

TAMAULIPAS:

En Miguel Alemán, en el poblado Las Palmas, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con blindaje artesanal.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados Las Milpas del Carrizo, Estancia de los Burgos, San José de las Bocas, San Miguel de las Mesas y Estancia de los García, elementos del Ejército Mexicano localizaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, asegurando 3,550 litros y 25 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y un condensador.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 73 millones de pesos.