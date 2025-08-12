Evita ser víctima de fraude: La Secretaría Anticorrupción afirma que todos sus trámites son gratuitos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lanzó un comunicado, en el cual aclara que los mensajes que están circulando en redes sociales, en donde supuestamente personas servidoras públicas de esta dependencia están pidiendo dinero a cambio de un trámite, son fraudulentos.

Al respecto, el organismo federal exhorta a la población a no dejarse engañar, ya que en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno todos los trámites y gestiones administrativas son gratuitas.

Cualquier persona que intente sorprender a la población incurriendo en conductas fraudulentas está cometiendo un delito", afirmó la dependencia.

A su vez, la Secretaría manifestó que las atribuciones de su personal están orientadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, así como trabaja con firmeza para garantizar la legalidad, la transparencia y la confianza institucional.

En caso de recibir algún mensaje fraudulento, el organismo federal recomienda denunciarlo a través de la Coordinación de Denuncias y Atención Ciudadana: sidec.buengobierno.gob.mx/#!/denuncia#top o llamar a la línea directa 552000-3000 y 800-1128-700.