Estrategia de seguridad de Gobernador Durazo logra decomiso de más de 800 kilos de droga

Como resultado de la estrategia de seguridad del gobernador Alfonso Durazo Montaño se logró un duro golpe contra la delincuencia organizada en Sonora, con el aseguramiento en San Luis Río Colorado de 838 kilogramos de narcótico con características propias del “cristal”, contenido en galones de refresco.

También, se logró la detención de Almicar “N” de 53 años de edad, originario de Reforma, Sinaloa quien trasladaba en un tractocamión la droga procedente de Monterrey, Nuevo León con destino a San Quintín, Baja California.

Durante la inspección realizada en el puesto de revisión militar “Cucapah”, elementos de la Guardia Nacional e integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad observaron inconsistencias en las imágenes del equipo de rayos Gamma. Al efectuar una revisión a la carga, se detectaron paquetes confeccionados con plástico transparente con sustancia granulada y al realizar la prueba los resultados arrojaron "Clorhidrato de Metanfetamina".

Se decomisaron 74 galones de 10 litros de posible metanfetamina líquida / FOTO: Seguridad Sonora

En total se decomisaron 1,863 paquetes en bolsas de plástico de aproximadamente 450 gramos cada uno. Además de 74 galones de 10 litros de posible metanfetamina líquida y se aseguró también el tractocamión Marca Kenworth, Color Blanco en el que se transportaba.

La persona detenida y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación.