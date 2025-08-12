Ermilo Espinosa, en busca de la esencia humana

Ermilo Espinosa (Yucatán, 1983) ha trascendido su papel como pintor para convertirse en un constante explorador de la conciencia humana, fusionando la técnica con una profunda reflexión filosófica y poética en cada trazo.

Influenciado por su abuelo, el pintor Ermilo Torre Gamboa, quien marcó su vida desde la niñez y sembró en él el deseo de conectarse con la pintura de manera orgánica y visceral, Espinosa desarrolló un lenguaje que se alimenta de la espiritualidad y la búsqueda de la esencia e identidad del ser.

"Nací en Yucatán, pero no fue hasta que a los 13 años llegué a Puebla y tuve que enfrentarme a una nueva vida, había salido de mi zona de confort. Fue entonces cuando el arte se convirtió en mi refugio y en un medio de comunicación. Me abrió paso para desarrollar una voz artística propia. Desde entonces, utilizó la pintura E no sólo como una herramienta técnica, sino como un vehículo de expresión emocional y simbólica que busca, en cada obra, un diálogo profundo con el espectador", compartió el artista.

Asimismo, explicó que su creación se nutre de símbolos complejos, de gestos y miradas cargadas de significados ocultos. "Cada trazo y cada color es una invitación a desentrañar las preguntas fundamentales de la vida. No hay un sólo cuadro en el que no exista una representación visual; la invitación siempre es realizar una búsqueda interior y explorar más allá de lo que se ve, lo que se intuye y lo que se siente", dijo.

Con una carrera que lo ha llevado a escenarios internacionales, desde su exposición en la Casa Guayasamín en Cuba hasta su participación en proyectos tan emblemáticos como el retrato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se exhibe en Palacio Nacional, Espinosa ha logrado consolidarse como un artista cuya obra trasciende fronteras. “Cada exposición y cada obra refleja una profunda conexión con mi herencia y con aquellos acontecimientos que han marcado mi vida”.

Y añade: “Tener la oportunidad de pintar al entonces presidente, tener un encargo de ese tamaño, era una ilusión porque mi abuelo estaba enfocado más en el retrato, pintó para muchas personas de la política de Yucatán”, contó.

Espinosa recordó que en ese proyecto recibió total libertad creativa. “Únicamente tuvo dos peticiones: incluir el bastón de mando, símbolo de los pueblos indígenas, y representar al pueblo de México, por eso lo ubiqué en el contexto del Zócalo, para reflejar su conexión con la nación”.

Ermilo ha llevado su arte a museos como el José Luis Cuevas, Arte Contemporáneo de Yucatán y de la Ciudad de Mérida y ha recibido diversos reconocimientos, como las becas Jóvenes Creadores del PECDA.

Por Azaneth Cruz

EEZ