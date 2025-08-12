Diana Flores confía en el proceso

La Selección Mexicana de Flag Football se encuentra con la ilusión renovada de cara a su participación en los World Games, y una de las figuras a seguir es Diana Flores.

La Selección Mexicana de Flag Football se encuentra con la ilusión renovada de cara a su participación en los World Games 2025, y una de las figuras a seguir es Diana Flores.

La capitalina ha sido la líder del equipo en los últimos años y se convirtió en embajadora de este deporte por la NFL, llegando incluso al museo del Salón de la Fama de la NFL. Ahora, la quarterback pone en la mira refrendar la medalla de oro en Chengdú, China.

“Es un reto viajar a China, a disputar los World Games, para volver a traer el oro a casa. Tenemos jugadoras que repiten de Finlandia en el Campeonato Mundial de 2024, y eso nos hace más fuertes”, dijo en entrevista con El Heraldo México.

El Flag Football vive su última participación en unos World Games previo a su debut en los Juegos Olímpicos, por lo que la responsabilidad será dar lo mejor ante los mejores del mundo.

“Eso hace este campeonato diferente: son los ocho mejores países del mundo. Eso significa que cada juego es como estar en playoffs: no puedes relajarte ni tienes otra oportunidad”.

Diana también reconoció que esta es una chance para mostrar el potencial en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Todavía no está definido en papel cómo será la clasificación a Juegos Olímpicos; empieza con el Campeonato Continental y sigue con el Campeonato Mundial del próximo año, por lo que cada competencia es importante”, apuntó

Ante la posibilidad de hacer historia en unos Olímpicos, Flores Arenas busca mantenerse como referente, tanto en la Selección como en la NFL.

“Me encantaría ser la abanderada de la delegación mexicana, pero primero debemos pensar en formar parte de ese roster. Es un honor, no sólo representar a mi país dentro del campo, también como embajadora. Poder sumar mi granito de arena para el crecimiento es lo que me mantiene con energía”, sentenció.

PAL