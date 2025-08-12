Comenzó con una taza de café: Francisco Tosso, director de Alsea Starbucks Global

“Te invito un café”, puede significar el inicio de una gran historia, el arreglo a un problema, concretar un acuerdo, una reunión entre amigos o simplemente un momento de relajación, y eso lo tiene claro Francisco Tosso, director de Alsea Starbucks Global.

De hecho, en el caso de Starbucks “nuestra historia en México comenzó con una taza de café”. Así que de comprar un grado del producto de Chiapas en los 90, la empresa ha pasado a abrir más de 900 sucursales y tener casi 60 por ciento de cuota de mercado de las cafeterías en el país.

A decir de Tosso, si bien, en México el café es una bebida arraigada en la cultura, lo que Starbucks ha hecho desde su llegada al país, y en general en el mundo, fue darle un acelere a la categoría.

Esto es, de pasar de una a tres formas de preparar el café, de una manera muy local y tradicional, a una forma más sofisticada de combinarlo, como se hacía en algunos países europeos, como es el caso de Italia, pero además masificarlo, destacó en entrevista para El Heraldo de México.

Lo que, a su vez, manifestó, ha significado que el consumo del café ha aumentado exponencialmente en el país y en todas partes del mundo, con ello la generación de espacios y de ahí un mayor el número de players.

“Cada día la cultura del café aumenta y eso significa que las oportunidades crecen. Creo que el mexicano empieza a sentirse orgulloso de su herencia de café y eso está permitido al mercado crecer”, manifestó.

Así que, en un país, en donde se estima operan más de 80 mil cafeterías de todos tamaños, para Starbucks la generación de una experiencia única para las personas dentro de sus sucursales, que se sienta reconocida, agasajada, que pase un buen momento, es fundamental, subrayó el CEO, quien ha liderado empresas de alimento y bebidas en Argentina, Chile, Colombia y México.

“Particularmente en México, hay un porcentaje importante de gente, que cuando tienen un momento especial y quiere invitar a alguien importante, ya sea un cliente, un marido, una hermana, a alguien, normalmente nosotros tenemos el privilegio que nos elige y tenemos que seguir motivándolo”, manifestó.

Y si bien, la cadena de cafeterías hoy en día implementa en el país la estrategia global Back to Starbucks, que implican rediseños con la cultura, materiales y artesianas locales, tal es el caso de su tienda Ahau, en Tulum, o la próxima inauguración en Quinta Avenida, que implicó una inversión de un millón de dólares, no deja de lado canales alternos de venta.

“Van aumentado los momentos de consumo. Tenemos el coffe traveler, que es una cajita con mucho café, preferible por una gran parte de oficinas en el país, pero también hay otras formas, como los consumos más actuales, donde los mexicanos, no los más jóvenes necesariamente, prefieren hacerlo por medios digitales, por nuestra aplicación”, dijo.

Así que, comentó, cuando llega el cliente a la tienda ya está su bebida con las características de su preferencia, así como sus alimentos, siendo otra manera de acercarse al café y que antes de la pandemia no existía.

“Nosotros como marca hemos ofrecido una multiplicidad de opciones y eso tiene que ver con la democratización del café y con un valor de Starbucks, al ser acogedora de cualquier forma de pensar y eso incluye los gustos. “Alguna vez escuche que tu podías hacerte más de 80 mil bebidas en Starbucks con todos los ingredientes que tenemos y dependiendo de cómo tú los mezcles. Entonces qué es lo que buscamos, que tu digas cuál es tu bebida y seamos los que podamos hacértela y acompañarte en este gusto”, manifestó Francisco.

A pesar de la manda y el crecimiento en ventas de la empresa en el país, la expansión de sus tiendas, que suman más de 900, se lleva a cabo de forma agresiva, porque se busca estar en todos lados, y prudente, porque se evita saturar las plazas y de forma inadecuada, apuntó.

“¿Cuántas (tiendas) vamos a abrir? Dependiendo de las condiciones que nos permitan los mercados vamos a intentar crecer de manera correcta y lo más acelerado que nos permitan los mercados”, señaló.

Sin embargo, Starbucks no sólo ha puesto al café en el radar del mercado, sino también en qué lo tomas, si es una taza, un termo, un vaso y esta empresa también se ha pintado sola para ello, al grado que sus clientes están al pendiente de las colecciones, como la de Snoopy, que en un día el termo y vaso se terminó en todas las tiendas a las que llegó.

Al respecto, Francisco Tosso destacó también estas innovaciones, en las que sobresalen sus tiendas en Japón y Corea del Sur, y que si bien son un gran atractivo “una de las cosas importantes en las que se debe tener cuidado es que no nos podemos transformar en una compañía de regalos”.

Por lo que el merch o merchandising que se ofrezca en México tiene que hacer sentido o estar conectado con el país, como lo será la próxima colección del Día de Muertos, que es una fecha muy importante y de tradición en el país.

Y si bien, el café del día o espresso americano, el caramel macchiato y el croissant de jamón y queso, son los tres favoritos en el mercado mexicano, para Francisco Tosso su favorito es … espresso doble cortado con leche.

