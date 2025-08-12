Canasta básica alimentaria rural registra aumento

Para comprar la canasta básica alimentaria rural, una persona gastó mil 857 pesos, mientras que para adquirir la urbana necesitó dos mil 453 pesos, en julio de 2025, de acuerdo con datos del Inegi.

Lo anterior representó un aumento anual de 2.9 por ciento en la rural, mientras que la urbana subió 4.3 por ciento, comparado con el mismo mes de 2024.

Es la primera vez que el Inegi da el indicador, tras asumir las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que desapareció.

Además de revelar las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) y Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), informó que la inflación anual de julio fue de 3.5 por ciento, 2.1 puntos menos que en el mismo lapso anterior; cifra cercana a julio de 2020 (3.6 por ciento).

La LPEI de julio de 2025 ubicó al ámbito rural por debajo de la inflación general anual de 3.5 por ciento, mientras que en el caso del urbano la superó; respecto a julio de 2024, la variación disminuyó: 5 por ciento en el rural y 3 por ciento en el urbano. El año pasado fueron de 7.9 y 7.3, de manera respectiva.

Los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el bistec de res, contribuyeron al aumento anual de la canasta alimentaria de ambos ámbitos.

Sobre las LPI —canasta básica alimentaria y no alimentaria—, los cambios fueron de 3.1 por ciento en el rural (tres mil 396.71 pesos) y 3.6 por ciento en el urbano (cuatro mil 718.55 pesos).

La variación anual de las LPI respecto al mismo mes de 2024 disminuyó 3 puntos porcentuales en el ámbito rural y 2.4 en el urbano (6.1 por ciento en ambos). La canasta básica fue la que provocó los cambios anuales en el indicador, al afectar 61 por ciento al ámbito urbano y 51.1 al rural.

PAL