Camiones, sin freno de mano

La industria fabricante de camiones vive momentos complicados, en julio cayó la producción, venta y exportación. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la venta de camiones al mayoreo bajó 60 por ciento en relación anual, al colocar dos mil 175 unidades frente a las cinco mil 452 de un año antes; en el acumulado enero-julio, la venta llegó a 16 mil 708 unidades, 49.7 por ciento menos al comparar con el mismo periodo del año pasado.

“Estos resultados reflejan que no podemos esperar para actuar. Es fundamental que, de manera coordinada, impulsemos el financiamiento y los incentivos que permitan renovar la flota con unidades más eficientes, seguras y menos contaminantes”, afirmó Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT.

En tanto, en la venta al menudeo, la que hace el distribuidor con el cliente, registró en julio la séptima tasa mensual negativa del año, con una caída de 33.2 por ciento respecto al mismo mes de 2024, alcanzando un nivel de ventas al menudeo de tres mil 377 unidades. El nivel registrado es 0.2 por ciento inferior a similar mes de 2019, año prepandemia.

En cifras acumuladas se registran ventas al menudeo por 23 mil 926 unidades, una reducción anual de 24.6 por ciento, este resultado fue 5.3 por ciento inferior con respecto a 2019.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) pronosticó que la venta al menudeo de vehículos pesados para finales de este año se ubicará en terreno negativo entre 17.4 y hasta 19.5 por ciento respecto a 2024.

Arzate señaló que el sector enfrenta un mercado volátil por la incertidumbre que generan la amenaza de aranceles al comercio por parte del gobierno de Donald Trump, por lo que propuso reforzar la competitividad del sector automotriz de vehículos pesados y fortalecer el mercado interno, “resulta fundamental para enfrentar los retos del comercio exterior y asegurar el crecimiento del sector”, dijo.

La ANPACT indicó que la producción en julio registró una baja de 55 por ciento en relación anual, mientras que en el acumulado bajó 26 por ciento al llegar a 91 mil 119 unidades, frente a las 123 mil 467 de similar periodo del año pasado.

En julio se exportaron siete mil 867 unidades, una disminución de 51.6 por ciento contra julio de 2024. De enero a julio se exportaron 76 mil 15 unidades de carga y pasaje, y con ello una disminución total de 20 por ciento.



PAL