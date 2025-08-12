Aseguran 1,863 paquetes de cristal y 740 litros de metanfetamina líquida que iban a San Quintín, Baja California

Trabajos de Inteligencia Militar Central, con participación de personal del 22/o R.C. y del curso de revisadores, en coordinación con la Guardia Nacional, en el PMSE “Cucapah”, aseguraron 1,863 paquetes en bolsas de plástico transparente de aproximadamente 450 gramos cada uno, haciendo un total de 838 kilos en bruto y 74 galones de 10 litros de posible metanfetamina líquida, siendo un total de 740 litros.

En un comunicado de prensa, se informó que la droga asegurada era trasladada en un tractocamión procedente de Monterrey, Nuevo León con destino a San. Quintín, Baja Caifornia, que presuntamente transportaba refrescos Peñafiel y concentrado de refresco en galones, sin embargo elementos de seguridad observaron ciertas inconsistencias en las imágenes del equipo de rayos Gamma.

Por lo anterior, al efectuar una revisión a la carga, se detectaron paquetes confeccionados con plástico transparente con sustancia granulada con características propias del cristal, se le hizo la prueba en el equipo Gemini arrojando "Clorhidrato de Metanfetamina".

Imagen de archivo de elementos de la Guardia Nacional. Créditos: Archivo

Por lo que en el lugar fue detenido Almicar Castro Bohórquez, 53 años de edad, originario de Reforma, Sinaloa, y se aseguró el tracto camión Marca Kenworth, de color blanco, con serie IXKAD49X64J062121, y placas 27AJ3X.