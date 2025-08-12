Alcaldía Iztapalapa, Gobierno Progresista y Transformador que trabaja para los Pueblos Comunitarios

Somos un gobierno progresista y de transformación que trabaja en territorio y no desde el escritorio; que destina los recursos públicos a cada comunidad de acuerdo con sus necesidades, sostuvo la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, al encabezar la audiencia ciudadana El Día del Pueblo A la vez.

Hoy, señaló la mandataria, en Iztapalapa todo está cambiando; estamos en el territorio desde el primer día, recorriendo las calles con ellos, escuchándolos, atendiendo sus necesidades y ofreciéndole alternativas, subrayó ante vecinas y vecinos de la unidad habitacional Artículo 4o. Constitucional.

Tras escuchar las diversas demandas y sugerencias de vecinas y vecinos de esa unidad habitacional, respecto de la problemática estructural de las viviendas, andadores y espacios comunes, así como de seguridad, iluminación en el interior de la unidad, senderos seguros, drenaje, escasez de agua y falta de colaboración para mantener limpio y en condiciones adecuadas los andadores y espacios comunes, la gobernante propuso realizar mesas de trabajo y asambleas para analizar cada una de los problemas planteados.

“Todos los lunes, en el marco de las asambleas ciudadanas, haremos recorridos todos y todas juntos por cada una de las colonias, pues nadie mejor que ustedes para indicarnos de las problemáticas y requerimientos para mejorar su calidad de vida en sus unidades y hogares”, hizo hincapié.

Entre las primeras acciones, Alavez Ruiz instruyó a su gabinete atender las peticiones para regularizar escrituras y sugerencias para mejorar los espacios comunes y crear, dentro de lo posible, huertos o áreas de esparcimiento algunos espacios en desuso, que evitarían se conviertan en zonas de peligro o delincuencia.

También invitó a las y los vecinos a participar en la elección de proyectos participativos este domingo 17 de agosto, toda vez que mejorarán su comunidad y por ende tendrán una mejor calidad de vida.

La gobernante de Iztapalapa acompañada por integrantes de su gabinete y de vecinas y vecionos recorrió andadores, callejones y cerradas de la unidad habitacional, así como viviendas, patios y espacios en uso o desuso.

Tras escuchar las problemáticas, anunció que se realizaría una asamblea el próximo 29 de agostos para analizar y encontrar vías de solución a cada uno de los planteamientos, además de que se presentará un proyecto para atender las demandas de drenaje y agua.