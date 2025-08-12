Agricultura preparan más apoyos en favor del jitomate

El establecimiento de un precio mínimo al tomate fresco de exportación es parte de un conjunto de medidas que permitan la venta, de este producto hacia Estados Unidos, de acuerdo con Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Estas medidas van a permitir continuar con la exportación de manera ordenada, para no dar ninguna excusa de algún problema, comentó luego de su participación en la inauguración del 4º Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad.

Y es que, el viernes pasado las Secretarías de Agricultura y Economía dieron a conocer el establecimiento de precios mínimos de exportación para tomates frescos, con lo que se busca hacer frente a la imposición del arancel antidumping de 17.09 por ciento a las importaciones mexicano desde EU.

Así, Berdegué refirió que, desde el anuncio del fin del acuerdo, se iniciaron las pláticas con cinco asociaciones que representan a las empresas que exportan este fruto y que suman alrededor de 260 negocios de todos tamaños.

“En esas conversaciones ellos identificaron la necesidad de que, si se terminaba el acuerdo de suspensión, no cualquiera pudiera empezar a mandar tomate; incluso por debajo de sus costos, para ganar mercado y se produjera, ahí sí, una situación de dumping”, comentó.

Sobre el gusano barrenador, apuntó que las conversaciones avanzan positivamente y se espera la visita de un alto funcionario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

“Tenemos acuerdos muy importantes, los cuales he informado a ganaderos y gobernadores, no sólo de los estados afectados, sino también a todos los estados involucrados”, manifestó.

