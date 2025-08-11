Vacunar es cuidar, llama Tere Jiménez a padres y madres a completar el esquema de vacunación de sus hijos

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, invitó a padres y madres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijas e hijos; dijo que pueden hacerlo de forma gratuita en cualquiera de los 85 Centros de Salud que existen en el estado, así como en las clínicas del IMSS o del ISSSTE.

Destacó que en el estado existe una campaña permanente y se cuenta con el abasto de biológicos y vacunas necesarias para atender a toda la población.

Necesitamos que antes del regreso a clases revisen las cartillas y lleven a su familia a vacunar, porque en Aguascalientes la salud es y será siempre un tema prioritario; por eso, de manera permanente estamos atentos para atender y prevenir cualquier padecimiento", subrayó.



Tere Jiménez: Cartilla de vacunación, importante herramienta para tener control de vacunas

Tere Jiménez precisó que las vacunas son un material biológico que ayuda a crear defensas y evitar enfermedades; de ahí que la vacunación sea la mejor práctica de salud pública que permite proteger a la población de padecimientos como sarampión, tosferina, difteria, tuberculosis, poliomielitis, entre otros.

Por último, comentó que la cartilla de vacunación es una importante herramienta para tener el control de las vacunas, la cual se entrega a los recién nacidos en el Registro Civil, además de que se puede obtener en todos los Centros de Salud y en las clínicas del IMSS o del ISSSTE.