Sistema penitenciario en México, entre la sobrepoblación, ingobernabilidad y una nueva estrategia

México enfrenta una de las crisis penitenciarias más graves de los últimos años: 134 cárceles en el país operan por encima de su capacidad, lo que significa que más de 23 mil personas privadas de la libertad están recluidas en condiciones de hacinamiento.

Solo entre enero y junio de este año la sobrepoblación en las cárceles del país creció 83.09%, según cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que, al cierre de 2024, los penales estatales tenían una tasa de ocupación del 107%, mientras que los federales operan con un 73.4%. Es decir, las cárceles estatales concentran la mayor parte de la población penitenciaria y, por tanto, presentan problemas recurrentes de gobernabilidad y control criminal.

México tiene 275 penales con espacio para 224 mil 506 personas, aunque en la realidad alberga a 248 mil 361 reos. Créditos: Cortesía/archivo

Radiografía de las cárceles mexicanas

nte este panorama, y tras el motín en el penal de Tuxpan, Veracruz, en el que murieron ocho internos, el gobierno federal anunció una estrategia para despresurizar las cárceles estatales. Una de las medidas contempladas es el traslado de personas privadas de la libertad a centros federales, según lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero ¿con qué opciones cuenta el sistema penitenciario mexicano para poner en marcha esta estrategia?

En la actualidad, México tiene 275 penales con espacio para 224 mil 506 personas, aunque en la realidad alberga a 248 mil 361. Estos centros se distribuyen de la siguiente manera:

14 centros federales de readaptación social ( Ceferesos ), con capacidad para 28 mil 200 internos.

), con capacidad para 28 mil 200 internos. 261 centros de reinserción social estatales (Ceresos), con capacidad para 167 mil 605 internos.

Si bien el 48.72% de los penales del país están excedidos en su capacidad, en los últimos años se han desarrollado proyectos penitenciarios con infraestructura moderna y sistemas de seguridad avanzados.

Por ejemplo, el Cefereso No. 18 en Ramos Arizpe, Coahuila, es un penal de alta seguridad con módulos de aislamiento y tecnología de control de última generación.

El Cefereso No. 16 Femenil en Morelos tiene como característica principal la adaptación de espacios para mujeres con hijos menores. Mientras que el Cefereso No. 17 en Michoacán cuenta con sistemas avanzados de seguridad, pues alberga a internos considerados de alta peligrosidad. Este penal también destaca por contar con programas de trabajo industrial.

También destaca la ampliación del Cereso de San Luis Potosí y la modernización de instalaciones en Nuevo León y Querétaro, que incorporan sistemas de videovigilancia, áreas médicas ampliadas y programas de capacitación laboral.

Recientemente, el gobierno de Nuevo León refirió que en los últimos tres años y en los próximos tres se habrá hecho una inversión histórica de 3 mil millones de pesos para la modernización y ampliación del sistema penitenciario del estado, en particular del Cereso 2 Norte en Apodaca.

Por otro lado, el gobierno federal tiene la posibilidad de sumar a su estrategia de despresurización a otros dos proyectos de infraestructura:

Uno es el Complejo Penitenciario Federal de Papantla, Veracruz, con capacidad para más de 2 mil internos, proyectado desde 2008 y equipado con tecnología de vigilancia avanzada. El segundo es el Centro de Readaptación Social de Durango, reactivado en 2024, cuando el estado se lo cedió a la federación. Este penal tiene espacio para mil 900 personas.

La problemática está sobre la mesa: el sistema penitenciario mexicano requiere más espacios e instalaciones seguras y modernas, pero también reformar el sistema de justicia penal para que la prisión deje de ser la respuesta automática y se respeten los principios de presunción de inocencia y debido proceso.