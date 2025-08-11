Se reducen ingresos de los bancos

Los recortes a la tasa de interés referencial del Banco de México (Banxico) empiezan a pegar a los ingresos de la banca y a desacelerar el crecimiento de sus ganancias, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Y es que, desde 2022 los ingresos por intereses (lo que cobran los bancos por prestar) se convirtieron en su principal fuente de recursos, permitiéndoles no sólo cubrir sus costos de operación, sino a registrar ganancias récord.

En el primer semestre de este año, los ingresos por intereses sumaron 918 mil 428 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento nominal de 6.14 por ciento frente al mismo periodo previo, de 865 mil 294 millones de pesos.

Sin embargo, esta tasa de crecimiento ha venido desacelerándose desde junio de 2023, luego de alcanzar un máximo de 52.6 por ciento nominal en enero del mismo año, a alzas de un solo dígito desde febrero de 2025.

De hecho, estos recursos han superado el billón de pesos para el cierre de año desde 2022 y alcanzado un billón 794 mil 87 millones de pesos en diciembre de 2024.

En tanto, la Junta de Gobierno de Banxico inició los aumentos en la Tasa de Interés Interbancaria a un día, a partir de junio de 2021 para combatir la inflación como consecuencia de la pandemia.

Y, si bien, desde marzo de 2024 Banxico inicio los recortes a las tasas, ha sido en este año que las bajas han sido más fuertes, cuatro de 50 puntos base y uno de 25 puntos base el 8 de agosto, mientras que, en 2024, fueron cinco ajustes de 25 puntos base.

No obstante, este crecimiento de los ingresos por intereses, si bien es cierto responde en mayor medida al manejo de la Política Monetaria de Banxico, también es por una mayor colocación de crédito de la banca, con crecimientos de doble dígito, luego de su contracción por la pandemia.

De ahí que, de diciembre de 2020 a 2024, la cartera de crédito total de la banca a pasó de cinco billones 84 mil 869 millones a siete billones 430 mil 572 millones de pesos, mientras que a junio de este año suma siete billones 563 mil 48 millones de pesos.

Respecto a las ganancias de los bancos, la tendencia de menores crecimientos también se ha observado, aún cuando siguen con cifras récord.

Por Verónica Reynold

veronica.reynold@elheraldodemexico.com

EEZ