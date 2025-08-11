Se inaugura la XVI Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Ciudad de México

Se puso en marcha este lunes , y estará abierta hasta el próximo 22 de agosto, la XVI Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Ciudad de México, en cuya inauguración el presidente de la institución, magistrado Rafael Guerra Álvarez, se pronunció porque los libros no sean un lujo ni un privilegio, sino un derecho y un bien común.

En un mensaje enviado por Guerra Álvarez y leído por la magistrada de la VIII Sala Penal, Rosalinda Sánchez Campos, agregó que es el libro el invento más importante de la humanidad, y planteó que el gran desafío es que su lectura no se convierta en la frontera del pensamiento excluyente, sino en despertar del diálogo la pregunta y la inventiva.

En las escalinatas de la sede de Niños Héroes 132, la magistrada estuvo acompañada por consejeras y consejeros de la Judicatura, así como por el magistrado Alejandro González Antonio, en representación de la presidenta del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, entre otros.

En el mensaje, Guerra Álvarez afirmó que la lectura es un camino de engrandecimiento espiritual universal, no porque se acepte todo sin cuestionar, sino porque da la libertad de discernir, contrastar y elegir.

uD83DuDCE2 El #PJCDMX realizó la primera audiencia de explicación de agravios conforme al #CNPCyF

?? Conoce más sobre este procedimiento y su importancia.#Justicia #CDMX pic.twitter.com/xDgo1Y8D17 — Poder Judicial de la Ciudad de México (@PJCDMX) August 11, 2025

Tras el corte inaugural del listón, la magistrada Sánchez Campos realizó un recorrido por los stands de los más de 30 expositores, al que se incorporó el magistrado Guerra Álvarez, acompañados, entre otros, por las y los consejeros de la Judicatura Esperanza Hernández Valero, Ema Campos Burgos, Susana Batizavala, Andrés Linares Carranza y Ricardo Amescuagalán, así como el oficial mayor Sergio Fontes Granados, la directora general del Instituto de Estudios Judiciales Paulina Cali Mayor Turnbull y el director general de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial Maestro Raciel Garrido Maldonado.

En el primer día de actividades se presentó la obra coordinada por el magistrado Guerra Álvarez, temas selectos del procedimiento penal acusatorio y oral y impartición de justicia con perspectiva de género, obra que comentaron la coordinadora general de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la Fiscalía General de Justicia Laura Borbolla Moreno, el juez del sistema procesal penal acusatorio Mauricio Lozoya Alonso, así como el magistrado de Ejecución de Sanciones Penales Paul Martín Barba, moderados por el juez Víctor Hugo González Rodríguez.

Además, los asistentes disfrutaron de las presentaciones musicales a cargo de la banda de la Armada de México y del coro de jubilados del Poder Judicial Local. La decimosexta Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Ciudad de México estará abierta de lunes a viernes en horario de 9 a 18 horas. No faltes, la entrada es gratuita.

Mensaje de Rafael Guerra Alvaréz, Magistrado presidente del PJCDMX

Damas y caballeros: me honra saludar, en nombre del PJCDMX, a toda la gran familia judicial que se suma a este evento; / a los medios de comunicación que nos acompañan y difunden el valor del libro jurídico; / a las y los académicos, escritores, casas editoriales, juristas, estudiantes y lectores de todo el país que nos visitan para celebrar juntos esta fiesta de las letras.

En esta edición dedicamos una mención de honor al ilustre estado de Oaxaca, capital cultural del México profundo y símbolo de esta feria del libro.

Nuestro mayor reconocimiento a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la Magistrada Berenice Ramírez Jiménez, quien desempeña un cargo histórico por ser la primera mujer en presidir el Tribunal Superior. / Y a su vez, saludamos con afecto al Magistrado Alejandro Magno González Antonio, quien acude en su representación.

Nos convoca un motivo que trasciende los calendarios y los oficios porque hoy celebramos el invento más importante de la humanidad, y a su vez, celebramos el camino de crecimiento profesional y espiritual universal. Celebramos al libro y la lectura.

Sean bienvenidas y bienvenidos a esta décimo sexta Feria del Libro Jurídico de la CDMX: / una tradición muy importante para quienes servimos a la causa de la justicia. / Es un privilegio estar hoy aquí, / no como magistradas, magistrados, jueces o juristas, sino como lectores. / Mujeres y hombres que, antes de juzgar, aprendemos; / y buscamos en los libros, no el adorno de las palabras, sino el alimento de la mente y el alma.

Celebrar una feria del libro es celebrar la mejor herencia de la humanidad: / la voluntad de preservar, transmitir y recrear el conocimiento. / Y a su vez, celebrar la lectura es celebrar la revolución más legítima / porque todas las revoluciones humanas nacieron de los libros.

Cada página es un puente entre generaciones; / cada autor es un viajero que, con tinta y pensamiento, nos lleva a puertos que nunca habríamos imaginado alcanzar nosotros mismos.

En los libros habita el aprendizaje verdadero, ese que Sócrates definía con humildad:

“El saber verdadero consiste en saber lo que uno ignora.”

El que verdaderamente sabe, sabe primero de su ignorancia; / por eso el estudio nos humaniza, porque nos ubica en el justo lugar de quien siempre puede seguir aprendiendo. / Es cierto que los libros “abren puertas”, pero es nuestra conciencia la que debe cruzarlas / y caminar con responsabilidad hacia el sentido profundo de lo leído.

Y al caminar por esas sendas del saber, es importante, como diría Epicteto, recordar que “No es suficiente leer libros; sino ejercitarnos en las cosas que leemos.”

Pero el gran desafío está en que la lectura no se convierta en la frontera del pensamiento excluyente, sino que despierte el diálogo, la pregunta, la inventiva. De nada sirve una mente leída que se cierra al pensamiento de los demás y se conforma con las enseñanzas de un solo libro.

“Es posible encontrar pensamientos endebles y falsos en libros que han llegado a ser considerados grandes o incluso sagrados” … Un pensamiento en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Corán o el Bagavad Gita no se convierte en una verdad absoluta sólo porque esté grabado en un libro considerado sagrado. Si pensamos que toda palabra de todo libro sagrado es cierta habremos creado un ídolo.”

Por el contrario, la lectura es un camino de engrandecimiento espiritual universal no porque se acepte todo sin cuestionar, sino porque nos da la libertad de discernir, contrastar y elegir.

Por eso, desde el Poder Judicial de la Ciudad de México, impulsamos con orgullo esta Feria del Libro. Porque queremos que cada persona tenga la oportunidad de acceder, a través de la lectura, a la mejor versión de sí misma. / Que los libros NO sean un lujo ni un privilegio, sino un derecho y un bien común.

No basta con conocer la virtud, es necesario practicarla. No basta con leer sobre justicia, / es preciso vivirla en el ejercicio cotidiano de nuestras decisiones.

Decía Pascal que “la verdadera elocuencia se burla de la elocuencia; y la verdadera sabiduría se burla de la sabiduría.” Es decir, que el saber auténtico no se ostenta. / Se ofrece con sencillez y se comparte con humildad.

Celebramos esta feria en honor a los pueblos originarios de todo el país recordando el Dia Nacional de los Pueblos Indígenas celebrado el pasado 9 de agosto. Pueblos especialmente representados por el estado de Oaxaca y toda su delegación tan bien representada este dia.

Gracias a las representaciones de los pueblos originarios que nos dignan con su presencia.

Los zapotecos y mixtecos, con una asombrosa precisión, observaron el movimiento del Sol, la Luna, Venus y las estrellas; / construyeron observatorios en Monte Albán y crearon calendarios complejos para entender los ciclos de la naturaleza, la agricultura y el destino humano. / Su ciencia era, al mismo tiempo, conocimiento práctico y profunda reverencia al misterio del universo.

Junto a ellos, los pueblos ayöök (mixes), zoques y nahuas, tejieron su relación con el cosmos, construyendo calendarios sagrados que armonizaban los cielos con los ritmos de la tierra.

Y cada uno, a su modo, encarnó el mayor aprendizaje que venimos a celebrar: / que saber empieza por NO saber, / por mirar al infinito con humildad y asombro, / por aceptar que el firmamento siempre guardará secretos que invitan a la búsqueda de la verdad.

Por eso, en esta feria, deseamos invitarles a abrazar una de las paradojas más sublimes de la inteligencia humana: el poder de “no saber”.

El “no saber” empuja el horizonte de nuestra especie. / “No saber” nos llevó a mirar las estrellas, a navegar los océanos, a estudiar los confines del átomo, a descifrar los lenguajes ocultos de la vida, del Derecho, el arte y la Historia.

Es posible que todo lo que conocemos sea apenas un punto minúsculo en el núcleo de un átomo de una dimensión superior que aún ignoramos. / Quizá las vastas regiones vacías del universo, que parecen no contener estrellas ni luz, estén llenas de aquello que aún no podemos ver, pero que ya nos llama a descubrirlo.

Leer es precisamente eso: / caminar hacia lo que todavía NO sabemos que NO sabemos.

El libro es, al mismo tiempo, espejo y portal: espejo de virtudes que refleja lo que podemos llegar a ser, portal que nos conduce a los autores más sobresalientes de todas las ramas del pensamiento. En sus páginas, podemos dirigirnos personalmente a ellos, como lo haría un alumno con su maestro, en un diálogo íntimo, cálido y siempre fecundo.

Les deseo, con el mayor aprecio, que encuentren en esta Feria a nuevos maestros que los conduzcan a lo que no saben. Que engrandezcan su espíritu, que aprovechen el poder de “no saber” y que dejen un legado a la humanidad en las páginas de un libro.

Sean todas y todos bienvenidos.