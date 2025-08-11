Rosa Icela Rodríguez se reúne con Bernie Moreno

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió este lunes 11 de agosto con Bernie Moreno, senador republicano de Ohio, Estados Unidos.

La funcionaria federal, destacó en sus redes sociales, en la reunión en la que estuvo presente la delegación del gobierno de EU, se trabajo de forma coordinada "por el bienestar de nuestras naciones”.

En el encuentro, por parte de México, estuvieron presentes, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla y el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes.