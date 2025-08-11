Repunta empleo de sector primario

El campo mexicano mantuvo su tendencia positiva en junio, al reportar un crecimiento anual de 4.6 por ciento, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura).

A través de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Dgsiap), la dependencia informó que, en el sexto mes de 2025, el sector primario empleó a seis millones 459 mil 917 personas, equivalente a 10.7 por ciento de la población ocupada total del país, según la Encuesta Nacional de Ocupación y

Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Agregó que el incremento fue de 299 mil 972 empleos respecto a junio de 2024, lo que confirmó una tendencia de crecimiento mensual sostenido.

Por Francisco Domínguez

francisco.dominguez@elheraldodemexico.com

EEZ