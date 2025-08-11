Recupera PDI auto robado y aprehende a dos sujetos

Un vehículo que fue robado en la alcaldía Álvaro Obregón fue recuperado y dos hombres posiblemente relacionados con el hurto fueron puestos a disposición de un juez de control, luego de que agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México les cumplimentaron una orden de aprehensión en Toluca, Estado de México.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Presidentes, la madrugada del pasado 3 de agosto, cuando el agraviado fue interceptado por varios sujetos, quienes portaban arma de fuego y un cuchillo con los que amenazaron a la víctima para despojarlo de un auto Volkswagen Golf GTI, modelo 2016, así como las llaves de su domicilio y otras pertenencias.



La persona agraviada acudió al Ministerio Público donde denunció lo ocurrido y señaló que el vehículo contaba con localizador, tipo GPS, y que había inmovilizado la unidad en la calle Justo García Flores, en el municipio de Totoltepec, Estado de México, donde detectives de la PDI, con la colaboración de policías estatales, detuvieron en flagrancia a Jafet Misael “N” y Axel Antonio “N” cuando posiblemente buscaban remolcar el vehículo con una grúa.

Los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, con sede en Toluca, por su posible participación en el delito de encubrimiento por receptación.

Luego de la audiencia inicial, con el apoyo de agentes de la Fiscalía del Estado de México, ambos fueron aprehendidos por los agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, al exterior del Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito 2, para ser posteriormente trasladados a la capital del país.

Previa certificación médica, ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, por su posible participación en el delito de robo de vehículo con violencia.