Realiza UANL rodada y carrera por la paz

La comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se sumó este domingo 10 de agosto a la iniciativa nacional Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones, en el circuito interior del Campus Mederos.

Alrededor de tres mil estudiantes, profesores, padres de familia, autoridades y amigos de la UANL se dieron cita en el estacionamiento del Teatro Universitario para participar en esta jornada dominical que se replicó en diversas instituciones de educación superior del país, así como en todos los estados de la República Mexicana, en el marco del Día Internacional de la Juventud.

La activación física inició a partir de las 7:30 horas con la guía de entrenadores profesionales, del grupo de animación universitario y motivados por el tigre Bruni en la etapa de acondicionamiento.

Después de la fase de calentamiento, se llevó a cabo un breve acto protocolario que estuvo encabezado por el Secretario General, Mario Alberto Garza Castillo, y el Secretario Académico, Jaime Arturo Castillo Elizondo, en representación del Rector de la UANL, Santos Guzmán López.

Foto: UANL

Entre los funcionarios de la administración central estuvo el director de Cultura para la Paz, Francisco Javier Gorjón Gómez, y el Director de Deportes, José Alberto Pérez García, junto con directivos de las 55 dependencias académicas de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León.

Garza Castillo dio la bienvenida y agradeció a los asistentes por la capacidad de respuesta para la rodada y carrera convocada por el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Para mandar un mensaje fuerte, no solamente a Nuevo León sino a todo el país, de que la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo el liderazgo de nuestro Rector (Santos Guzmán López), compartimos y reivindicamos esta vocación por mantener, difundir y propiciar la paz y estar en contra de las adicciones”.

Antes de cronometrar las 08:00 horas, las delegaciones de las 29 preparatorias y 26 facultades, además de las ocho unidades académicas, se dirigieron al arco de salida para recorrer la ruta superior a los 3 kilómetros.

La señal de inicio marcó la salida del primer contingente de ciclistas por la avenida Gregorio Farías Longoria, seguido por los grupos de corredores, trotadores y caminadores, que formaron una marea blanca en el terreno universitario. Entre los participantes destacaron familias completas con bebés en carriolas, niñas y niños en bicicletas o patines, adultos mayores y personas con sus mascotas.

El primer corredor en concluir el circuito interior del Campus Mederos y cruzar la meta en el Teatro Universitario fue Alfredo Guzmán, de la Escuela y Preparatoria Técnica Médica.

Al finalizar el recorrido, los miles de universitarios, sus familias y amigos, pasaron al área de hidratación y box lunch para recibir sus bebidas y alimentos de recuperación, así como para convivir y tomarse la foto del recuerdo.

Fomentan integración universitaria

Desde diversas escuelas y facultades, campus y municipios de Nuevo León se dieron cita al sur del área metropolitana de Monterrey para activarse y sumarse a esta jornada por la paz.

Para la alumna de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Andrea Tijerina, esta jornada dominical fue divertida y dinámica, así como una oportunidad de compartir tiempo con otros compañeros.

“Esta iniciativa promueve el deporte, nos mantiene activos y realiza una convivencia entre todas las facultades”.

Santiago Villarreal, quien es docente de la Facultad de Artes Visuales, asistió a la carrera junto a su esposa e hija para compartir tiempo en familia y dar un buen mensaje para la sociedad.

“Gracias a este tipo de activaciones podemos integrar no solo a gente de las diferentes dependencias de la Universidad, sino también a nuestras familias, que es lo más bonito”.