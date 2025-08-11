"Que los libros no sean un lujo sino un derecho", dice Rafael Guerra

Los libros no deben ser un lujo ni un privilegio, sino un derecho y un bien común, señaló el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael Guerra, en un mensaje leído, en su representación, por la magistrada Rosalinda Sánchez Campos al inaugurar la edición 16 de la Feria Nacional del Libro Jurídico.

En el inmueble del PJCDMX de avenida Niños Héroes 132 comenzó hoy esta feria del órgano judicial en la que participan más de 30 editoriales.

Guerra indicó que la lectura es un camino de engrandecimiento espiritual universal, no porque se acepte todo sin cuestionar, sino porque nos da la libertad de discernir, contrastar y elegir.

“Por eso desde el Poder Judicial de la Ciudad de México, impulsamos con orgullo esta feria del libro, porque queremos que cada persona tenga la oportunidad de acceder a través de la lectura a la mejor versión de sí misma, que los libros no sean un lujo, ni un privilegio, sino un derecho y un bien común.

“No basta con conocer la virtud es necesario practicarlo, no basta con leer sobre justicia, es preciso vivirla en el ejercicio cotidiano de nuestras decisiones”, indicó Guerra en su mensaje leído por la magistrada de la Octava Sala Penal ante juzgadores del PJCDMX.

En el inmueble del PJCDMX. Foto: Guillermo O Gam

Sánchez Campos realizó un recorrido por los stands, acompañada de consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México y otros integrantes del PJCDMX.

Javier Mora, promotor de la Librería ERBE, les ofreció el Código Civil de Veracruz de 1968, en 10 mil pesos; y la Constitución de Cádiz, de 1820, en 20 mil pesos, y también pudieron ver libros de otras materias como psicología, historia y filosofía.

Feria permanecerá abierta hasta el 22 de agosto

Posteriormente, Guerra se incorporó al recorrido de esta feria que permanecerá abierta hasta el próximo 22 de agosto en días hábiles, de 9:00 a 18:00 horas.

También están programadas 14 presentaciones de libros, 20 actividades musicales, dos conversatorios y dos conferencias magistrales, con la participación de consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, juzgadores federales y locales, servidores públicos y académicos.