Pumas iguala al Necaxa en diluvio Olímpico

Los Pumas no saben lo que es ganar en casa en el Apertura 2025, luego de igualar 1-1 con el Necaxa, en la Jornada 4, en la que fue la presentación de Keylor Navas en CU.

Ni Tláloc quería perderse el debut del arquero tico en el Olímpico Universitario, luego de que se registró una fuerte tormenta en la primera mitad que impidió que el juego fluyera.

El refuerzo de lujo auriazul fue el más ovacionado desde su presentación como capitán, siendo recibido con banderas de Costa Rica, camisetas con el dorsal 1 y hasta jerseys del Real Madrid, junto a cánticos en cada momento que tocaba el esférico.

Ese respaldo de la afición fue recompensado por una buena atajada de Navas, después de un disparo de Diego de Buen, dando una sensación de seguridad en el arco.

A pesar de la condición climática, el equipo de Efraín Juárez dominó los primeros 45 minutos, arrebatando la iniciativa a los Rayos, quienes no contaron con Agustín Palavecino por lesión y con Díber Cambindo por decisión.

Pumas continuó dominando en la segunda parte, y logró hacer valer ese control con el tanto de Rubén Duarte, al minuto 59, con un cabezazo tras un tiro de esquina que venció a Luis Unsain.

Keylor Navas fue requerido una vez más en el duelo, luego de un disparo de Tomás Badaloni que terminó en sus manos; sin embargo, la tranquilidad terminó al minuto 68, con el gol de Diego de Buen, con un disparo de derecha que resultó inatajable.

La polémica inundó la cancha, tras un penal no marcado por el VAR sobre Rubén Duarte en los últimos segundos del encuentro, decisión que dejó con vida a un Necaxa con un valioso punto.

Por Iván Navarro

