Protegen jitomate de los aranceles

México estableció precios mínimos de exportación para jitomates frescos, con lo que busca hacer frente a la imposición del arancel antidumping de 17.09 por ciento a importaciones del producto desde Estados Unidos.

Para las Secretarías De Economía y de Agricultura y Desarrollo Social, esta medida contribuirá a mantener el acceso a los mercados internacionales y el orden del comercio exterior del sector.

Así, el precio mínimo de exportación por un kilo de tomate “Cherry” será de 1.70 dólares; del de bola de 0.95; del de bola Stem On 1.65; del de bola TOV-Racimo 1.70; del Roma (saladette) 0.88; del grape (uva) de 1.70 dólar.

Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano y otros en 1.70 dólares por cada kilo exportado, de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al respecto, Juan Carlos Anaya Castellanos, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), comentó que esto implica un incremento de 39.7 por ciento en el precio mínimo por kilo de tomate fresco de bola exportado y en el caso del tomate tipo Roma -que es el que más se exporta a Estados Unidos-, el alza es de 63 por ciento.

Las dependencias advirtieron que “de no establecerse un precio mínimo de exportación, podría generarse una distorsión de precios si se exporta el tomate a Estados Unidos por debajo de sus costos de producción, provocando un desajuste en el orden existente del mercado de exportación de tomate fresco y en los mercados internacionales”.

Aclararon que la medida no tiene por objeto restringir volúmenes, fijar precios máximos ni distorsionar el mercado, sino mantener el orden.

