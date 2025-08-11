Profeco brinda asesorías y conciliaciones por en el AICM ante afectaciones por lluvias

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa que, derivado de las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en la Ciudad de México, se han brindado servicios de atención y apoyo a pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde la noche de ayer hasta el mediodía de hoy.

Durante el fin de semana, se otorgaron 18 asesorías por diversas causas, de las cuales:

8 correspondieron a cancelaciones de vuelo.

7 por sobreventa.

1 por cancelación de vuelo (registrada en un caso distinto).

1 por demora.

1 por pérdida de vuelo.

Asimismo, se llevaron a cabo 17 conciliaciones, con el siguiente desglose:

12 por cancelaciones de vuelo.

2 por sobreventa.

2 por pérdida de vuelo.

1 por demora.

Iván Escalante, titular de la Profeco. Foto: Archivo

El monto total reclamado ascendió a $109,215.00 pesos; sin embargo, gracias a las gestiones de Profeco, se logró la recuperación de $117,665.00 pesos en favor de las personas afectadas.

Profeco reitera su compromiso de proteger y defender los derechos de los consumidores, brindando asesoría y atención oportuna ante cualquier eventualidad que afecte sus intereses.

dhfm