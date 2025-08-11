Prevén futuro innovador con IA

Si bien la Inteligencia Artificial (IA) es parte del presente, expertos dieron su visión sobre el impacto que puede tener en México, como parte de conversaciones del Siemens Media Day, las cuales estarán en un podcast.

Con el título El Trinomio del Futuro: Digitalización, IA y Sustentabilidad, representantes de Google, Deloitte y Accenture revelaron sus proyecciones a Alejandro Preinfalk, presidente y CEO de Siemens en México, Centroamérica y Caribe.

Jorge Castilla, presidente y director ejecutivo de Accenture México, visualizó un escenario sacado de una película de ciencia ficción, pero que ve muy probable: combinar la inteligencia con un cuerpo; es decir, hacer que la Inteligencia Artificial y la robótica adopten la sensibilidad.

“Nos va a llevar a otra realidad, porque a los lugares que nos pueden llevar con esa sensibilidad son inimaginables. Otra cosa es la computación cuántica, que nos va a llevar a lugares que consideramos inaccesibles. Y otra más será la combinación de la genética con IA”, analizó.

En tanto, Abelardo Colunga, sales AI specialist de Google México, aseguró que a nivel tecnológico se han tenido malas experiencias debido a la mala gestión de las herramientas, por lo que que es necesaria la capacitación, comunicación y saber en qué ayuda.

“Úsenla, prueben, fallen. Agarren proyectos pequeños, que sean sencillos y familiarícense. Y como un entrenamiento, suban la complejidad de los proyectos que quieren acometer con IA”, recomendó.

Por último, Miguel Millán Naranjo, CEO de Deloitte México y Centroamérica, dijo que habilidades como “ser curioso, trabajar en equipo, estar siempre buscando y ser resiliente” son clave para que una empresa, y las personas mismas, adopten la nueva ola tecnológica, y les sea útil.

