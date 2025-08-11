Pide Lenia Batres revocación de mandato para juzgadores

La ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que se requiere una reforma legislativa para que los juzgadores sean sometidos a revocación de mandato y a los ministros se les quite el fuero.

“No podemos nosotros seguir regularizando este régimen de privilegio, de excepción. Entonces creo que si las personas que somos votadas, pues ya el Presidente no tiene fuero, creo que nosotros tampoco tenemos por qué tener fuero, y por supuesto, si el Presidente está sujeto o la Presidenta está sujeta a una revocación de mandato, pues con motivo de qué nosotros no, cuando nuestro periodo es del doble, 12 años el de ministros. ¿Qué tal si sale malo o mala uno de nosotros? Pues que la gente tenga la alternativa de poder rectificar, ¿no? mediante un procedimiento democrático, yo creo que es mínimo...

“Ojalá, digo, no nos toca a nosotros andar legislando, pues este le corresponde al Congreso de la Unión. Ojalá revise tanto los casos de fuero a quienes todavía se les conserva, como los casos de revocación de mandato y cualquier otro trato de excepción”, enfatizó.

En entrevista con Heraldo Media Group, Batres Guadarrama también habló de cómo van a enfrentar el rezago los próximos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los retos del nuevo máximo tribunal -del que formará parte-, de los resultados que no le favorecieron para llegar a la presidencia de la SCJN, pero sí a Hugo Aguilar, y de su relación con Norma Piña, entre otros temas.

Al ser cuestionada sobre la desaparición de las dos Salas y cómo van a enfrentar el rezago los nuevos ministros, Batres Guadarrama aseguró que este último no es tan grave como pudieron pensar, pues en el caso de la Segunda Sala es de menos de 70 asuntos pendientes.

“El problema que vamos a tener más bien es de los asuntos que ya no fueron turnados a los ministros, en esos lo que tenemos en realidad de rezago, pues va a ser ese, pero tampoco es tan grave. Lo que hacíamos cuenta más o menos es que, a septiembre, vamos a tener cerca de 150 asuntos que turnar por ministro”, detalló.

En su oficina de la SCJN, Batres Guadarrama aseguró que se busca un mecanismo para abordar los asuntos de manera fluida, pues actualmente el Pleno revisa entre tres y cinco casos por sesión y cada una dura poco, entre dos y tres horas, por lo que podrían ampliarse.

Señaló que se requiere diseñar sesiones del Pleno más operativas y poner reglas que hasta ahora no se han tomado en serio, como las de establecer tiempos y fijar un máximo de rondas.

Aún no se definen los días que habrá sesión, pero planteó que sean de lunes a jueves, incluso el viernes, aunque este último día también podría ser para organizar la discusión de los asuntos o para revisar casos que no impliquen tanto debate.

Destacó la importancia de transparentar los criterios para turnar los expedientes a los ministros, pues ahora es un misterio cómo la Presidencia de la SCJN decide enviar los casos a las ponencias.

Entre los principales retos de la nueva Corte, detalló, están el de resarcir las omisiones de la Corte saliente, como la ausencia de instrumentación de los derechos sociales para que no sigan siendo letra muerta; y el acceso a la justicia, acompañado de una defensa jurídica; así como una política de austeridad, pues ya no es necesario que los ministros tengan todas las prestaciones que ahora tienen, ni que a cada uno se le asignen dos camionetas blindadas.

“Hay viajes de ministros que en un viaje de tres días al extranjero gastan más de 150 mil pesos, pues eso no puede suceder”, destacó.

Por primera vez en su historia, la Corte tendrá más mujeres que hombres, y al ser cuestionada sobre el impacto de esto en el trabajo del máximo tribunal, Batres Guadarrama aseguró que el género no implica un tipo de resolución distinta.

“Yo no creo que vaya, por sí mismo, el hecho de haber más mujeres a generar una Corte más progresiva, bueno, si es que lo fuéramos las mujeres que estamos ahí. Hasta hoy el ser mujer no implica ser feminista”, indicó.

Sobre su relación con los ministros actuales, principalmente con Piña, dijo que estos son muy “correctos” y “cordiales”, y sólo hubo un momento ríspido cuando se permitieron hacer protestas al interior de la SCJN porque hubo riesgo de violencia.

“Pero fuera de ese momento, yo creo que las relaciones han sido en términos institucionales, muy suaves y pues creo que así deben terminar de ser hasta el final, hasta el último día, podernos decir las posiciones, podernos señalar errores, podernos pedir información, esa parte yo creo que es muy importante, hasta ahora no tengo mayor observación con todo y lo que pueda pensarse, que puedan ser ríspidas las relaciones aquí al interior, no, nunca ha dejado de tenerse diálogo en los en los asuntos”, consideró.

Rechazó que en la primera reunión con ministros electos hubo tensión y aseguró que son “chismes”.

“En términos de fricción, absolutamente ninguna, ha habido diálogo muy rápido, muchos avances, además, para ser dos reuniones las que hemos tenido, yo creo que tenemos grandísimos avances”, dijo.

Al ser cuestionada sobre la Corte itinerante que planteó Aguilar, Batres Guadarrama aseguró que en las dos reuniones entre ministros electos no se ha hecho una propuesta en concreto, por lo que no se ha votado.

Batres Guadarrama señaló la necesidad de que se realicen audiencias públicas para escuchar a las partes en los asuntos, ya que los ministros enfrentan la realidad de que no resuelven los casos en primera instancia, sino sólo revisan los criterios de un juez.

“Lo que yo creo que debe haber es eso, pues audiencias públicas en las que incluso nos podamos mover los mismos ministros, si a eso le llamamos Corte itinerante, pues está muy bien, audiencias públicas, es muy importante que, incluso, si se trata de conflictos acendrados, nosotros podamos movernos”, precisó.

La ministra explicó que realizar sesiones por todo el país no es viable por lo que implica el traslado del personal, pero sí estaría de acuerdo en que estas se hagan en determinados asuntos en otra entidad, principalmente si eso implica escuchar a una comunidad completa.

“La tenemos que construir (la propuesta) y a partir de eso discutirla, y por supuesto que en su momento estaremos discutiendo si se trata de que, porque había una idea de que Corte itinerante era ir a sesionar por todos los estados del país, pues si esa fuera una propuesta concreta, pues yo no le veo mucho sentido”, enfatizó.

Se le cuestionó si le sorprendió que Hugo Aguilar será el próximo presidente de la SCJN y no ella, y Batres Guadarrama aseguró que los resultados electorales ya fueron calificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nunca ha pensado en impugnarlos.

“Se soltó la especie de que yo podía ser, por interpretación de género, presidenta, aún con estos resultados. Yo no he interpretado nunca eso, ni he manifestado nada al respecto, ni en público ni en privado, porque además, vía interpretación no se puede estar ejerciendo derechos representativos”, enfatizó.

Además, dijo que “sería ridículo” que impugnara, pues en dos años ella será presidenta del máximo tribunal, y adelantó que cuando llegue a ese encargo, seguirá impulsando temas como el de la justicia social y el acceso a la justicia.

“Yo espero que en estos dos años se avance mucho sobre esos tres temas, pero si no se avanza mucho, pues estaremos empezando o impulsando, y si se avanza mucho igual estaremos continuando sobre estos temas que, asumo, son las prioridades de la justicia entre lo que se puede hacer desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló.

Por Diana Martínez

EEZ