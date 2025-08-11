Philips

Personas afectadas por respiradores de Philips se lanzan en contra

Más de 150 litigantes sostienen que vendió productos deficientes

Durante la pandemia de COVID-19, Philips vendió al gobierno respiradores que, al degradarse, provocaban insuficiencia respiratoria grave, apnea del sueño, EPOC o la muerte. A pesar de saberlo, no los retiró del mercado.

Los modelos E30, V680, V60, Trilogy, Trilogy Evo y EV300 tuvieron irregularidades, por lo que se alista una demanda colectiva a la empresa, la cual lidera el abogado Eduardo Fuentes, quien busca que los afectados sean indemnizados por 30 millones de pesos.

“El aparato se va degradando en micras que entran a los pulmones, se respira y causa cáncer. Y otros ventiladores se apagaban, no daban el soporte vital, y después decían que murió de un paro cardiaco”, explicó a El Heraldo de México.

Más de 150 demandantes, entre víctimas, familiares, representantes legales y centros hospitalarios, participan en la demanda, la cual, aseguró Fuentes, espera que en año y medio o dos pueda tener una resolución a favor.

Los respiradores se distribuyeron en México, a pesar de que en EU se retiraron y se negoció para indemnizar con mil millones de dólares para evitar un juicio. En Canadá, Francia, Australia, Brasil, y Chile hubo casos lamentables antes de que llegaran a nuestro país.

“Tengo todas las pruebas, usted podía comprar un respirador que estaba prohibido a nivel mundial”, agregó el abogado, quien abrió una página de internet para que más afectados se sumen a la demanda.

En mayo pasado, el CEO de Philips, Marc Duocastella, fue aprehendido por no presentarse a una audiencia relacionada al caso, y más tarde fue liberado. La neerlandesa empezó a retirar los equipos afectados, pero sin reponerlos por otros modelos de mejor funcionamiento.

“Me gustaría que el país fuera punta de lanza, y que con nuestro nuevo sistema de justicia viniera una sentencia donde los condenara a pagar, a indemnizar. Creo que nadie aquí ha entablado una demanda colectiva contra una transnacional, sería la primera vez y estoy convencido que ganaremos”, finalizó. 

