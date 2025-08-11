Pablo Vázquez encabeza recorridos de proximidad en Iztapalapa

En el marco del Modelo de Proximidad "La Policía Cerca de Ti", el secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Pablo Vázquez Camacho, acompañado de los Subsecretarios de Operación Policial, Elpidio de la Cruz Contreras; de Control de Tránsito, Cristian Raymundo Sumano Salazar; y la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño, recorrieron calles de la colonia Jardines de Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa.

Con el Jefe de Cuadrante y Sector, recorrieron casas, negocios y espacios públicos para escuchar a las y los vecinos, y atender sus peticiones en materia de seguridad.