Musk busca fundar el Partido América

Elon Musk, el magnate detrás de Tesla, SpaceX y X, dio un paso más allá en su influencia sobre la vida pública de Estados Unidos al confirmar su intención de fundar el Partido América.

Con ello, no solo desafía el arraigado sistema bipartidista del país, sino su ya frágil relación de amistad con el presidente Donald Trump. Para convertirse en una tercera fuerza en EU, su partido deberá obtener registros oficiales en la mayoría, o todos, los 50 estados del país, grandes recursos, firmas y maquinaria legal.

Según Musk, América sería una fuerza "pragmática, tecnológicamente informada y centrada en las libertades individuales". Los detalles del programa son vagos, los borradores incluyen propuestas como reforma total del sistema migratorio, impulso a la innovación como motor económico, y una agenda de "cero censura" en plataformas digitales.

El magnate sudafricano dice querer construir una alternativa "para quienes ya no se sienten representados ni por la izquierda woke ni por la derecha tradicional". Anteriormente, él ha oscilado entre posturas libertarias, populistas y tecnocráticas.

El sistema electoral estadounidense está estructurado para favorecer a los partidos tradicionales. El registro de un nuevo partido requiere cumplir con distintos requisitos en cada estado: desde la recolección de miles de firmas hasta la certificación de candidaturas. Además, el acceso equitativo a debates presidenciales y financiamiento público es limitado.

"Estados Unidos no está preparado legal ni culturalmente para una tercera fuerza", explica Laura García, analista política del Pew Research Center. "Pero Musk no juega bajo las reglas tradicionales".

No es la primera vez que figuras empresariales intentan incursionar en la política. Pero el poder mediático de Musk —sumado a su acceso a datos y plataformas— lo convierten en un caso excepcional.

Musk no busca ganar una elección. "Sabe que sus ideas se amplifican mejor desde la disrupción”, dijo el politólogo Charles Frey.

POR ROCÍO ROBLES

EEZ