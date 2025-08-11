México, referente en paridad en Latinoamérica: Mónica Soto

Pese a que falta mucho para lograr alcanzar en su totalidad la justicia entre hombres y mujeres, México es un referente en América Latina en temas de paridad, aseveró la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso.



Al finalizar el Encuentro Internacional para Juzgar con Perspectiva de Género y en entrevista con Héctor Jiménez Landín, para Heraldo Media Group, la presidenta del Tribunal Electoral Federal explicó que, hasta la fecha, no hay ningún país que tenga una ley que garantice la paridad en todos sus ámbitos, así como sucede en el país.



Detalló que la paridad en otros países está encaminada a cuestiones legislativas, así como a cargos de elección popular como lo son las diputaciones y senadurías, alcaldías y Presidencia de la República.



“Pero ningún país tiene la paridad total que tiene de hecho y de derecho como la tiene México, y ningún país tiene tampoco una ley que garantice paridad en todo, en el ámbito y en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en eso México tiene mucho que aportar”, dijo.



En ese sentido, mencionó que desde hace 10 o 15 años surgió una ola en México que buscaba la igualdad y la paridad “México se subió en esa ola y llegó a estar en la cresta de la ola, y hoy podemos aportar eso a América Latina y al mundo”, declaró.



Luego de ser nombrada como presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), para el periodo de agosto de 2025 a agosto del 2026, Soto Fregoso indicó que, desde dicho cargo, buscará la democracia paritaria.



Soto Fregoso resaltó que durante su gestión como presidenta de la AMEA también buscará consolidar a la asociación, y con ello, volverse un referente frente a otras instituciones.



Incluso, manifestó que tiene la visión de fortalecer y generar una sororidad entre las mujeres que integran la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, puesto que con ello, se logrará avanzar hacia una democracia paritaria, sin violencia política contra las mujeres cuando llegan a un cargo público.



“Tenemos también esta visión de fortalecernos y generar una sororidad entre nosotras para avanzar en América Latina hacia una democracia paritaria, pero además que no tenga que pasar por la violencia política para poder llegar a un cargo público”, agregó.



La magistrada presidenta explicó que desde el 2017, magistradas, exmagistradas y mujeres expertas en materia electoral buscaron establecer una visión conjunta de lo que significa la participación de las mujeres en el ámbito político, lo anterior, para reflexionar qué es lo que se está pasando con las mujeres que ejercen el poder desde la materia jurisdiccional-electoral en América Latina.



En ese sentido, aseguró que “te puedo decir que asumo y puedo declarar con toda firmeza que la democracia paritaria es posible en América Latina. Entonces, eso es parte de la visión en la que trabajamos más de 100 mujeres, somos alrededor de 103 integrantes de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas”.

Por Fernanda García

