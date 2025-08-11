México, epicentro del diálogo en la agenda de género de la región

Hace 50 años, en 1975, México recibió la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, foro que tuvo como objetivo visibilizar la discriminación de género como un problema persistente a nivel mundial, convirtiéndose en un punto clave para el diálogo mundial sobre los derechos de las mujeres.

Cinco décadas después, el país vuelve a ser epicentro del diálogo sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, al ser sede de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, edición que será histórica al ser recibida por primera vez por una nación que es gobernada por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, el contexto nacional e internacional en el que se llevará a cabo esta décimo sexta edición es muy simbólico.

A nivel nacional, este foro es organizado por la CEPAL y ONU Mujeres en colaboración con la Secretaría de las Mujeres federal, dependencia que nació por mandato presidencial, de elevar el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a nivel de Secretaría de gobierno; con un paquete de reformas en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho a vivir una vida libre de violencia; así como el inicio de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.

(Créditos: Especial)

En el plano internacional, este año se conmemora el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el documento base a nivel global que tiene como objetivo lograr la igualdad de derechos para todas las mujeres y niñas, que fue adoptado en 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en China; esto aunado al 50 aniversario de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer.

De esta forma, del 12 al 15 de agosto, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Ciudad de México, será sede de este evento que recibe a gente de gobierno, academia y sociedad civil provenientes de la región de América Latina y el Caribe, quienes tendrán como discusión central “Las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”.

La inauguración del evento estará a cargo de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; de Sima Sami Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, de José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL.

Asimismo, alrededor de la Conferencia tendrán lugar un gran número de eventos, entre los que destacan el Foro Feminista, espacio que es convocado por la organización civil, en el que se debaten y se acuerdan propuestas con las que se incidirán en los acuerdos gubernamentales.

También, en este marco, se celebrará el Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe, el cual será presidido por las Comisiones de Igualdad de Género del Senado y de la Cámara de Diputados de México, y que recibirá a congresistas de toda la región para discutir medidas legislativas orientadas al avance de la democracia paritaria y la sociedad del cuidado de América Latina y el Caribe.

De esta forma, al finalizar la jornada de reuniones, se espera que la conferencia planteé una hoja de ruta en materia de cuidados no remunerados, para que los países de región puedan seguir y, de esta forma, implementen acciones precisas sobre el tema.

*1975 se lleva a cabo la primera Conferencia Regional en México.

*4 de diciembre de 2024, se inaugura la 66ª Reunión de la Mesa Directiva de la conferencia.

*13 de junio de 2025, realizan la presentación y firma del acuerdo sede.

*12 al 15 de agosto se llevará a cabo el evento.

*15 reuniones han realizado los Estados miembros de la CEPAL en 48 años.



PAL