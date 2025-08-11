Manuel Guerra Cavazos inauguró con gran éxito “García de Pinta”

La tarde de este sábado 9 de agosto, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, inauguró oficialmente “García de Pinta”, un nuevo espacio creado para que las familias del municipio y visitantes disfruten de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, con áreas especiales para niñas, niños y mascotas.

Realizado en el Parque Lineal de la Reserva Cumbres, este evento cumplió uno más de los compromisos adquiridos en campaña y se consolidó como un punto de encuentro que promueve la identidad, el talento local y la sana convivencia.

En su mensaje inaugural, el alcalde destacó:

“Mi gente bonita, a como se los había prometido y como nos comprometimos en campaña, hoy estamos cumpliendo. ‘García de Pinta’ es un espacio para las familias y para reconstruir el tejido social. Aquí tendremos actividades deportivas, culturales, infantiles, comercio, bicicletas, atención a mascotas y muchas cosas más para disfrutar en familia. Y el domingo es de prender la máquina desde las 8:00 a.m., ya sea caminando, trotando, bailando, en bici y con muchas sorpresas más”.

El programa de actividades incluyó conciertos en vivo con Fiebre Loka, Grupo Zaino Potosino, Los Fieles de Monterrey y Círculo Roto. Foto: Municipio de García

Más de 3,000 personas se dieron cita durante el fin de semana para ser parte de este nuevo encuentro comunitario, que incluyó música, cultura, deporte y gastronomía.

Para que nadie se quedara fuera, el Garcibus ofreció transporte gratuito desde distintos puntos de la ciudad, con servicio continuo el sábado desde las 3:00 p.m. y el domingo desde las 7:00 a.m., acercando a cientos de familias directamente a La Reserva Cumbres.

Conciertos y concursos

El programa de actividades incluyó conciertos en vivo con Fiebre Loka, Grupo Zaino Potosino, Los Fieles de Monterrey y Círculo Roto, con la conducción y animación de Los Parrilleros Mamones. También se llevó a cabo el Concurso de Chiles “¿Quién come más?”, talleres de postres, actividades culturales, torneos deportivos y presentaciones artísticas.

Entre las atracciones especiales destacaron:

Bienestar Animal Integral con el programa “Adopta con Amor”, que celebró la adopción número 100 con pastel para perritos, módulos de adopción y talleres educativos.

Protección Civil con demostraciones de RCP básico, maniobras de desobstrucción y uso de extintores.

Fin de Semana Cultural con pintura libre, talleres de máscaras, piñatas, teatro infantil y ballet folklórico.

Actividades deportivas como ajedrez, bádminton, dominó, yoga, bailoterapia y ruta ciclista en Av. Leones.

Carnita Literaria con la participación de más de 10 autores locales.

Además, para fomentar la convivencia y el espíritu norteño, hubo carne asada para todos los asistentes, convirtiéndose en uno de los momentos más disfrutados por el público.

“García de Pinta” se llevó a cabo el sábado 9 y domingo 10 de agosto, con horarios desde las 4:00 p.m. hasta la 1:15 a.m. el sábado, y desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. el domingo.

El Gobierno Municipal de García, encabezado por Manuel Guerra Cavazos, reiteró su compromiso de seguir generando espacios donde la cultura, el arte, el deporte y la convivencia familiar sean parte de la vida diaria de sus habitantes.

“García de Pinta llegó para quedarse. Porque en García, la familia es primero”, concluyó el alcalde.

Finalmente, el municipio anunció que “García de Pinta” se convertirá en un programa permanente, llevando arte, cultura, deporte y convivencia a diferentes puntos de García durante todo el año.

dhfm